Xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội vs PSM Makassar trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đấu PSM Makassar (Indonesia) trên sân vận động Hàng Đẫy ở trận lượt về vòng bán kết Cúp Đông Nam Á. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 30/4, trực tiếp trên FPT Play (ứng dụng và website FPT Play, kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Báo điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu CLB Công an Hà Nội vs PSM Makassar.

Ở lượt đi, câu lạc bộ Công an Hà Nội thất bại với tỷ số 0-1 trên sân khách. Cục diện hiện tại chưa phải bất lợi lớn cho đại diện của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Alexandre Polking và các học trò được chơi trên sân nhà trong trận lượt về.

CLB Công an Hà Nội đấu PSM Makassar.

Thực tế, ở lượt đi, CLB Công an Hà Nội không hề thua kém đối thủ về thế trận. Lẽ ra đội bóng Việt Nam có bàn thắng, nếu Alan Grafite không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền. Bàn thua của CLB Công an Hà Nội đến từ tình huống phạt góc.

PSM Makassar mạnh ở những tình huống phản công và cố định. Họ có những ngoại binh rất nhanh và dứt điểm đa dạng. Bùi Hoàng Việt Anh và đồng đội cần tập trung hơn để không cho đối thủ cơ hội gia tăng lợi thế.

CLB Công an Hà Nội có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đội bóng này vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thua, trong đó có 3 chiến thắng. Trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Polking bất bại từ tháng 9/2024, sau trận thua CLB Thanh Hóa với tỷ số 0-1.

Trong khi đó, PSM Makassar hòa 1 trận, thua 1 trận trước chuyến làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội. Trong 8 trận gần nhất thi đấu trên sân của đối thủ, đội bóng Indonesia chỉ giành được 1 chiến thắng (hòa 4, thua 3).

Nhìn chung, với cách biệt chỉ 1 bàn, CLB Công an Hà Nội có thể tự tin vào khả năng lật ngược tình thế. Họ cần cải thiện rõ rệt khâu dứt điểm so với trận lượt đi. Bàn thắng sớm sẽ mở toang cánh cửa vào chung kết cho đại diện của bóng đá Việt Nam.