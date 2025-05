Xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội vs Hà Nội ngày 26/5 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận derby Thủ đô giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội là tâm điểm vòng 24 V.League 2024-2025. Trận đấu CLB CAHN vs Hà Nội diễn ra lúc 19h15 ngày 26/5 trên sân vận động Hàng Đẫy được phát sóng trực tiếp trên FPT Play (website, ứng dụng FPT Play) và VTV Cần Thơ. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu Công an Hà Nội vs Hà Nội.

Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy tối nay ảnh hưởng quyết định đến cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch của cả 2 đội bóng. Ít nhất một trong 2 câu lạc bộ, hoặc cả 2 đội sẽ hết hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Nam Định sau trận derby Thủ đô.

Hai đội bóng Hà Nội hòa nhau 1-1 ở lượt đi.

Cục diện có lợi nhất đối với đội bóng thành Nam - đội đương kim vô địch - là CLB Công an Hà Nội không thua. Khi đó, Nam Định chỉ cần một điểm trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An để bảo vệ thành công ngôi vương tại V.League.

CLB Công an Hà Nội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Cơ hội đua vô địch của thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn còn trên lý thuyết, nhưng thực tế rất khó xảy ra. Họ phải thắng cả 5 trận còn lại, trong khi chờ đợi đội đầu bảng toàn thua.

Dù vậy, cục diện bất lợi không phải lý do để Nguyễn Quang Hải và đồng đội xem nhẹ trận đấu này. CLB Công an Hà Nội cần chiến thắng để quên đi thất bại đầy tiếc nuối ở trận chung kết Cúp Đông Nam Á trước Buriram United.

Họ cần kết thúc mùa giải tốt nhất có thể để tăng cơ hội giữ ghế cho huấn luyện viên Alexandre Polking - người được chiêu mộ với tham vọng lớn. Thêm vào đó, đội bóng ngành công an cũng cần cú hích về tinh thần trước khi bước vào vòng bán kết Cúp Quốc gia.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn nuôi hy vọng bám đuổi Nam Định sau khi thua trận đối đầu trực tiếp. Với khoảng cách 5 điểm, cơ hội trên lý thuyết vẫn còn đối với thầy trò huấn luyện viên Makoto Teguramori. Trước khi mong đợi đối thủ sảy chân, Nguyễn Văn Quyết và đồng đội phải thắng cả 3 trận đấu còn lại trong mùa giải.