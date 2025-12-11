Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: 'Vua giải trẻ' mất suất?

(VTC News) -

U22 Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng nhất ở vòng bảng trước U22 Malaysia cùng mục tiêu chiến thắng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ưu tiên sự ổn định ở hàng thủ và tăng cường khả năng đột phá trên mặt trận tấn công.

Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam có chút trục trặc ở trận ra quân khi để U22 Lào ghi bàn. Tuy nhiên, đây vẫn là bộ khung có tính ổn định cao.

Trần Trung Kiên sẽ tiếp tục bắt chính. Hàng phòng ngự quen thuộc của U22 Việt Nam có Nguyễn Nhật Minh chơi trung vệ lệch trái, Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải và trung tâm là Nguyễn Hiểu Minh. Ở cánh phải, Võ Anh Quân tấn công tốt hơn có thể đá chính thay cho Phạm Minh Phúc mới dừng ở mức trong vai ở trận gặp Lào.

Lê Văn Thuận có thể đá chính.

Bên cánh trái, Khuất Văn Khang cùng tấm băng đội trưởng có thể được tin tưởng trong thế trận cần khả năng tấn công và những đường chuyền tốt. Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn là cặp tiền vệ trung tâm chất lượng nhất mà ông Kim Sang-sik có trong tay. Tin vui đối với U22 Việt Nam là Xuân Bắc sớm bình phục chấn thương.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc là cái tên không thể thiếu. Tuy nhiên, xếp ai chơi bên cạnh tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội là bài toán mà HLV Kim Sang-sik chưa tìm ra lời giải hiệu quả.

Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn rất mờ nhạt ở trận ra quân. Họ không phải mẫu tiền đạo có khả năng đột phá trước hàng phòng ngự lùi sâu. HLV Kim Sang-sik cần sự mới mẻ ở trận gặp U22 Malaysia.

Khi U22 Việt Nam cần tấn công, Viktor Le có thể là cái tên được tin tưởng. Ở cánh phải, ông Kim hoàn toàn có thể trao cơ hội cho Lê Văn Thuận - cầu thủ có biệt danh "Lamine Yamal xứ Thanh".

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh;

Tiền vệ: Võ Anh Quân, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc;

Tiền đạo: Viktor Le, Lê Văn Thuận, Nguyễn Đình Bắc.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Qua hai trận đấu đầu tiên của bảng B, U22 Malaysia mới là đội bóng chơi hiệu quả hơn U22 Việt Nam. Trận thắng 2-1 trước U22 Lào khiến “các chiến binh sao vàng” vào thế khó khăn. Họ không được phép mắc lại những sai lầm từng xảy ra bởi cái giá phải trả có thể chính là tấm vé đi tiếp.

"Đội tuyển Việt Nam mới thua Malaysia 0-4 và điều đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chung. Các cầu thủ U22 Việt Nam cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Vì thế, họ đang rất quyết tâm, tập luyện tập trung và chuẩn bị kỹ cho trận đấu tới”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trước trận U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia.

U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng B với 3 điểm và hiệu số +1. Malaysia dẫn đầu cũng với 3 điểm nhưng hiệu số +3. Chỉ cần một trận hòa là Malaysia và Việt Nam cùng giành vé vào bán kết với vị trí lần lượt nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở hai bảng A và C, các đội nhì bảng đều chỉ có được tối đa 3 điểm. Tuy nhiên, ông Kim Sang-sik muốn thắng.