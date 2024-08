Xem trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Philippines ngày 2/8 trên kênh nào?

(VTC News) -

Hôm nay 2/8, chặng 1 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) 2024 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh trận thứ 2 của ngày thi đấu 2/8, chạm trán đối thủ Philippines. Trận đấu diễn ra lúc 19h.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển Philippines được phát trực tiếp trên On Sports, On Sports News hay trên ứng dụng ON, On Plus. Người hâm mộ cũng có thể xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Philippines trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam.

Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Philippines ở trận mở màn SEA V.League 2024.

Ở lần đối đầu gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dễ dàng đánh bại Philippines 3-0 để giành quyền vào bán kết FIVB Challenger Cup 2024. Nếu tính xa hơn, trong 2 lần đối đầu tại SEA Games 31 và SEA V.League 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều đánh bại đối thủ với các tỉ số 3-0 và 3-1.

Các cô gái Việt Nam hiện có đẳng cấp cao hơn Philippines. Cộng thêm phong độ ấn tượng sau 2 giải AVC Challenge 2024 và FIVB Challenger Cup 2024, Nguyễn Thị Bích Tuyền và đồng đội được kỳ vọng sẽ đánh bại Philippines trên sân nhà.

Đối trọng thực sự của Việt Nam là Thái Lan. Từ khi giải đấu này được khởi đầu với tên gọi ASEAN Grand Prix tới khi mang tên gọi SEA V.League vào năm 2019, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan luôn giành ngôi vô địch. Tuyển nữ Thái Lan hiện xếp thứ 14 trên BXH của Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB).

Tại nội dung nữ, chặng 1 được tổ chức tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc (Việt Nam), diễn ra từ 2/8 đến 4/8. Các tuyển thủ Việt Nam nghỉ 4 ngày, có mặt tại Thái Lan vào ngày 9/8 để tiếp tục tham dự tại chặng 2. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để tìm ra nhà vô địch.