Xem trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) trên kênh nào?

(VTC News) -

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AVC Nations Cup 2025 bằng cuộc đọ sức với Hong Kong (Trung Quốc) lúc 20h00 ngày 7/6.

Trận đấu đáng chú ý này được truyền hình trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On Plus và VTVCab On.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn thể lực, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã sẵn sàng cho mục tiêu giành 3 điểm ở lượt trận mở màn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết giành chiến thắng.

Lúc này, tuyển nữ Việt Nam đang có được lực lượng tốt nhất. Đặc biệt, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và trở lại thi đấu cùng các đồng đội.

Trong trận ra quân, dĩ nhiên ông Kiệt cần đảm bảo một kết quả thuận lợi. Nhiều khả năng thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẽ ưu tiên sử dụng bộ khung quen thuộc với chủ công Thanh Thúy, đối chuyền Bích Tuyền, chuyền hai Lâm Oanh, phụ công Thanh Thúy - Nguyễn Thị Trinh và libero Khánh Đang.

Do Bích Tuyền vừa trở lại sau chấn thương nên vị trí này có thể được luân chuyển liên tục với sự xuất hiện của Hoàng Thị Kiều Trinh. Ngoài ra, không ngoại trừ khả năng Bích Tuyền được đôn sang thi đấu với vai trò chủ công, tùy vào từng thời điểm và yêu cầu của ban huấn luyện.

Tại đấu trường quan trọng này, người hâm mộ kỳ vọng Bích Tuyền và Thanh Thúy sẽ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất để ghi nhiều điểm số cho tuyển nữ Việt Nam.

Một điểm đặc biệt là ở mùa giải năm ngoái, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng gặp Hong Kong (Trung Quốc) trong trận ra quân và dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 3-0.

Đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc) lúc này được xem là thử thách khá dễ chịu với Thanh Thúy và các đồng đội, bởi đối thủ kém hơn đến 28 bậc trên bảng xếp hạng thế giới (60 so với 32).

Đội hình của họ cũng không có quá nhiều cầu thủ nổi bật, nhưng lối chơi "biết mình biết ta" và chiến thuật bám đuổi phá sức của Hong Kong (Trung Quốc) là điều mà tuyển nữ Việt Nam cần thận trọng.