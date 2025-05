Bóng chuyền nữ Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch AVC Nations Cup khi nào, ở đâu?

(VTC News) -

AVC Nations Cup 2025 là giải gì?

Giải bóng chuyền AVC Nations Cup là giải đấu được đổi tên từ AVC Challenge Cup, giải bóng chuyền quốc tế hàng năm do AVC (Liên đoàn bóng chuyền châu Á) tổ chức. AVC Nations Cup 2025 là phiên bản đầu tiên được tổ chức với tên gọi mới và Việt Nam là chủ nhà đối với nội dung nữ.

AVC Nations Cup 2025 nội dung nữ sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 14/6/2025 tại Hà Nội (Việt Nam) với các trận đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Đông Anh. Nội dung nam của AVC Nations Cup 2025 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24/6/2025 tại Manama, Bahrain.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là chủ nhà ở AVC Nations Cup 2025

Đáng chú ý, AVC Nations Cup 2025 là cơ hội để các đội bóng không tham gia Volleyball Nations League (VNL) tích lũy điểm xếp hạng thế giới FIVB, qua đó tìm kiếm cơ hội tham dự các giải đấu lớn hơn trong tương lai, đồng thời đội vô địch sẽ giành quyền tham dự Giải vô địch Châu Á 2026.

Sau khi FIVB tái cấu trúc format của giải Volleyball Nations League (VNL) và bãi bỏ FIVB Challenger Cup (vòng loại của VNL), AVC Nations Cup 2025 trở thành sân chơi quan trọng cho các đội tuyển bóng chuyền nữ châu Á và châu Đại Dương không nằm trong hệ thống VNL.

AVC Nations Cup không chỉ giúp các đội tuyển cải thiện thứ hạng thế giới mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế trong khu vực. Đặc biệt, đội vô địch AVC Nations Cup sẽ giành vé trực tiếp tham dự giải vô địch châu Á 2026 (Asian Championship), khiến giải đấu này thêm phần quan trọng.

Trong lịch sử, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã hai lần vô địch giải này (2023, 2024 khi giải còn tên cũ là AVC Challenge Cup), trong khi Hong Kong (Trung Quốc) đăng quang một lần (2022).

AVC Nations Cup 2025 có đội nào tham dự

Theo quy định của AVC, tối đa 12 đội được chọn tham dự giải đấu dựa trên các tiêu chí cụ thể: 1 đội chủ nhà (Việt Nam), 6 đội đứng đầu từ phiên bản trước (AVC Challenge Cup 2024): Kazakhstan (á quân), Philippines (hạng 3), Australia (hạng 4), Ấn Độ (hạng 5), Iran (hạng 6), Indonesia (hạng 7) và 5 đội có xếp hạng cao nhất trong BXH thế giới FIVB hoặc do AVC quyết định nếu không có điểm xếp hạng.

Danh sách 11 đội tham dự bao gồm: Việt Nam, Kazakhstan, Philippines, Australia, Ấn Độ, Iran, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Mông Cổ, và New Zealand. Đáng chú ý, các đội mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan không đủ điều kiện tham dự do đã tham gia VNL 2025. Qatar được liệt kê nhưng không xác nhận tham dự, dẫn đến giải đấu chỉ có 11 đội thay vì tối đa 12 đội. Do đó dẫn tới việc có 1 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội ở AVC Nations League 2025.

Kết quả bốc thăm AVC Nations Cup 2025

Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 25/3/2025, chia 11 đội thành 2 bảng dựa trên thành tích ở giải trước. Do không đạt số đội tối đa, giải đấu chỉ có 2 bảng thay vì 4 như thông lệ:

Bảng A: Việt Nam (chủ nhà, vô địch 2023, 2024), Australia (hạng 4), Ấn Độ (hạng 5), Hong Kong Trung Quốc (hạng 8), Đài Bắc Trung Hoa (hạng 9).

Bảng B: Kazakhstan (hạng 2), Philippines (hạng 3), Iran (hạng 6), Indonesia (hạng 7), Mông Cổ, New Zealand.

Các đội trong mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng, với hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, các đội còn lại thì tranh phân hạng để xác định thứ tự cuối cùng.

Lịch thi đấu AVC Nations Cup 2025

Quy tắc xếp hạng các đội ở vòng bảng AVC Nations Cup 2025

Thứ hạng trong vòng bảng được xác định dựa trên:

-Tổng số trận thắng (thắng, thua).

-Điểm số mỗi trận:

+Thắng 3–0 hoặc 3–1: 3 điểm cho đội thắng, 0 điểm cho đội thua.

+Thắng 3–2: 2 điểm cho đội thắng, 1 điểm cho đội thua.

+Bỏ cuộc: 3 điểm cho đội thắng, 0 điểm (0–25, 0–25, 0–25) cho đội thua.

-Nếu bằng điểm, thứ tự ưu tiên để phân định:

+Hệ số set: Tổng số set thắng chia cho tổng số set thua.

+Hệ số điểm: Tổng số điểm ghi được chia cho tổng số điểm bị mất.

+Kết quả đối đầu: Đội thắng trong trận đối đầu vòng bảng.

-Nếu vẫn bằng điểm giữa 3 đội trở lên, chỉ tính kết quả các trận giữa các đội liên quan.

Vòng chung kết

Vòng chung kết bao gồm các trận bán kết, chung kết, tranh hạng 3, phân hạng còn lại. Đội vô địch sẽ được xác định vào ngày 14/6/2025 và giành quyền tham dự giải vô địch châu Á 2026.