Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kazakhstan ngày 13/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Kazakhstan tại bán kết AVC Nations Cup 2025. Đây được xem là thử thách khó nhất với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt kể từ đầu giải đấu. Cuộc đọ sức đáng chú ý này được truyền hình trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On Plus, VTVCab On từ 17h30.

Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng A với 4 trận toàn thắng, đồng thời thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ khi thắng tuyệt đối và không để thua set đấu nào. Kết quả này giúp Thanh Thúy và đồng đội từ vị trí thứ 32 vươn lên hạng 28 thế giới – thành tích tốt nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện phong độ cao.

Sau các lượt trận vòng bảng, bản thân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tìm được những bộ khung ưng ý. Ngoài đội hình chính gồm Khánh Đang, Thanh Thúy, Bích Tuyền, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh… các nhân tố còn lại như Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương, Vi Như Quỳnh, Ly Ly, Kiều Trinh, Bích Thủy, Phạm Thị Hiền cũng tạo nên bộ khung thi đấu ăn ý và tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện.

“Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với những đội hình khác nhau, nhưng cơ bản thì lối chơi vẫn giống nhau. Từ những trận đấu vừa qua, Nguyễn Phương hay Như Quỳnh đã lắp ghép vào và cho thấy sự hòa nhập rất nhanh. Ban huấn luyện hài lòng về điều này”, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay.

Về phía Kazakhstan, sự vắng mặt của Sana Anarkulova khiến đội bóng này gặp nhiều khó khăn. Ở trận “chung kết” bảng B, Kazakhstan thua trắng 0-3 trước Philippines, rơi xuống vị trí nhì bảng và chạm trán Việt Nam ở bán kết.

Bản thân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng dự khán trận đấu để “xem giò” đối thủ, từ đó có thể xây dựng đấu pháp hợp lý cho đội nhà.

Cách đây 1 năm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đánh bại Kazakhstan 3-0 tại chung kết AVC Nations Cup 2024. Bích Tuyền và đồng đội đã quá hiểu đối thủ, nhưng vẫn cần sự thận trọng và đấu pháp hợp lý để có thể một lần nữa vượt qua đội bóng này tại bán kết giải đấu năm nay.