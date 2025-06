Xem trực Bình Định vs Công an Hà Nội ngày 3/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Bình Định đấu với Công an Hà Nội trong trận đá bù vòng 20 V.League diễn ra lúc 18h ngày 3/6. Trận đấu Bình Định vs CAHN được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360 (ứng dụng, website). Báo Điện tử VTC News cập nhật chi tiết diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu giữa Bình Định và CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch V.League mùa này, kể cả khi họ giành chiến thăng cả 3 trận còn lại trong mùa giải. Vị trí tốt nhất mà thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking có thể đạt được là hạng 3.

Bình Định chạm trán CLB Công an Hà Nội ở vòng 20 V.League.

CAHN kém Thể Công Viettel 2 điểm. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu bù, Nguyễn Quang Hải và đồng đội sẽ vượt qua đối thủ cạnh tranh để chiếm lấy suất huy chương đồng. Dẫu vậy, phong độ hiện tại của CLB Công an Hà Nội không đủ cho các cổ động viên yên tâm về khả năng giành 3 điểm.

Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking thi đấu rất hay ở Cúp Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ không thể hiện được điều đó tại đấu trường quốc nội. Đội bóng ngành công an có thể gặp khó trước bất kỳ đối thủ nào, dù thuộc nhóm trên hay dưới của bảng xếp hạng.

Trong 5 vòng đấu gần nhất, CLB Công an Hà Nội chỉ giành được 2 chiến thắng (hòa 2 trận, thua 1 trận). Mặt tích cực là trên sân khách, thành tích của Quang Hải và đồng đội rất tốt. Họ đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên sân đối phương.

Trong khi đó, Bình Định khát điểm để trụ hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đang bằng điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng và thua cả 2 trận đối đầu trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không thể giành được ít nhất 1 điểm trước CLB Công an Hà Nội, Bình Định sẽ bị đẩy xuống vị trí xuống hạng trực tiếp.

Trên sân nhà, Bình Định không thua trong 2 trận gần nhất (thắng HAGL với tỷ số 2-1 và hòa Thể Công Viettel 2-2). Trước đó, họ thua liền 3 trận nhưng cách biệt chỉ là một bàn. Điều đó cho thấy mỗi bàn thắng đều có thể mang đến hy vọng cho đội bóng đất võ ở thời điểm này. Tuy nhiên, họ cần thêm nhiều sự cố gắng và may mắn để đạt được điều đó.