CLB Công an Hà Nội hết cơ hội, Hà Nội FC đua vô địch với Nam Định

(VTC News) -

Chiến thắng 3-2 của Nam Định trước Sông Lam Nghệ An loại câu lạc bộ Công an Hà Nội khỏi cuộc đua vô địch. Hà Nội là đối thủ duy nhất còn cơ hội bám đuổi đội bóng thành Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Makoto Teguramori nuôi hy vọng cạnh tranh khi đánh bại CLB Công an Hà Nội với tỷ số 2-0 ở vòng 24.

Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số.

Nhân tố quan trọng nhất tạo nên chiến thắng cho đội bóng Thủ đô là Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo mang áo số 9 bỏ lỡ nhiều cơ hội rất thuận lợi. Tuy nhiên, đương kim Quả bóng đồng Việt Nam vẫn góp công vào 2 bàn thắng.

Cuối hiệp một, Tuấn Hải đưa Hà Nội FC vượt lên bằng pha dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt thủ môn. Phút 87, tiền đạo sinh năm 1998 kiến tạo để Daniel Passira nhân đôi cách biệt.

Daniel Passira ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội chơi không tốt. Nguyễn Quang Hải và đồng đội hoàn toàn lép vế trong hiệp một. Họ liên tục chuyền hỏng và không tạo ra được tình huống tấn công nguy hiểm nào khiến hàng phòng ngự đối phương gặp khó khăn.

CLB Công an Hà Nội được chơi hơn người trong phần lớn hiệp 2 khi Phạm Xuân Mạnh bị truất quyền thi đấu (2 thẻ vàng). Tuy nhiên, với lợi thế về quân số, các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn bế tắc. Khi cơ hội hiếm hoi xuất hiện, các chân sút của CLB Công an Hà Nội không thể đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Chiến thắng 2-0 giúp Hà Nội duy trì khoảng cách 5 điểm với đội đầu bảng Nam Định. Đội bóng Thủ đô cần thắng cả 2 trận đấu còn lại và chờ đối thủ sảy chân. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội chỉ còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở đấu trường Cúp Quốc gia.