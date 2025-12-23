Xem 3 chị em 'Nguyen T' quét sạch đối thủ, thống trị sới vật SEA Games

(VTC News) -

Video: 3 chị em Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh đánh bại mọi đối thủ ở SEA Games 33.

Trong số 10 tấm huy chương vàng SEA Games 33 của đội tuyển vật Việt Nam, chiến thắng của 3 chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh thu hút sự chú ý hơn cả. Ba nữ đô vật có cùng tên trên áo và bảng điện tử là "Nguyen T." khiến tất cả các đối thủ phải chịu thua. Kể cả khi các vận động viên chủ nhà khiếu nại để giành điểm, họ cũng không thể lật ngược tình thế trước sự vượt trội của võ sĩ Việt Nam.

Chị cả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hạ Salinee Srisombat (Thái Lan), Sopha Thamavong (Lào), Herlina Tantri (Indonesia) và Geralin Carpio (Philippines) ở hạng cân 62 kg. Hạng cân 57 kg, người em Nguyễn Thị Mỹ Trang đánh bại Sriprapa Thokaew (Thái Lan), Mutoharoh (Indonesia), Thae Thaint Thaint Thu (Myanmar) ở hạng cân 57 kg.

3 chị em Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang giành 3 HCV SEA Games.

Em út Nguyễn Thị Mỹ Linh thi đấu ở hạng cân 53 kg. Cô lần lượt thắng Nattakrin Kaewkhuanchum (Thái Lan), Mutiara Ayuningtias (Indonesia), Khin Khin Su (Myanmar), Grace Cervantes (Philippines). Tổng thời gian thi đấu 12 trận của 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh là khoảng 30 phút.

3 chị em đô vật nổi tiếng người Huế Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh không xa lạ với người hâm mộ thể thao. Bộ ba sinh ra trong một gia đình 7 người con tại Quảng Điền, Huế, trong đó có đến 5 người là vận động viên đấu vật. Chị cả Mỹ Hạnh từng 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhờ những thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, ngay sau chiến tích đặc biệt ở SEA Games 33, 3 chị em nhà vô địch lại phải trải qua nỗi đau tột cùng. Ngày Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh mang theo tấm huy chương vàng trở về cũng là lúc người cha qua đời.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh gửi lời chia buồn tới gia đình 3 vận động viên, trong đó có đoạn: "Thành tích ấy là niềm tự hào lớn lao của thể thao nước nhà, nhưng trên hết, đó là kết quả của cả một quá trình dài rèn luyện gian khổ, mà phía sau luôn có hình bóng lặng lẽ, bền bỉ và đầy yêu thương của người cha. Chúng tôi hiểu rằng, sự ra đi của bác Nguyễn Đăng Sơn là nỗi đau không gì có thể bù đắp, đặc biệt là với ba em – những vận động viên luôn mang trong mình ý chí kiên cường và tình cảm gia đình sâu nặng".