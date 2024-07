Xe tự chế va chạm ô tô đầu kéo, một người thiệt mạng

(VTC News) -

Chỉ huy Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 5h30 ngày 8/7 trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tự chế và xe đầu kéo khiến một người chết.

Thời điểm trên, xe máy biển số 17M1-2857 kéo theo xe tự chế chở cốp pha do anh Phạm Đức Cảnh (SN 1990, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm lái chạy trên đường Nguyễn Bình Khiêm, hướng từ cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm về cầu vượt Lạch Tray. Phía sau xe máy chở anh Bàn Văn Tình (SN 1997, quê ở Tuyên Quang).

Khi đến trước cửa số nhà 160 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tài xế Cảnh phát hiện ô tô biển số 15K 187.24 do anh Phạm Thanh Tùng (SN 1993, ở Hải An, Hải Phòng) cầm lái đang dừng đỗ ở làn xe máy, xe thô sơ. Anh Cảnh liền đánh lái sang làn ô tô thì thì va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 50LD 177.53, kéo rơ-moóc 15R 027.03 do anh Lương Văn Tuyên (SN 1991, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm lái đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến anh Bàn Văn Tình bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, CSGT đo nồng độ cồn 3 lái xe nhưng không phát hiện vi phạm.

Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.