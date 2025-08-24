Xe tải tông nhau lật ngang trên đường, giao thông ùn tắc kéo dài 2km tại TP.HCM

(VTC News) -

Trưa 24/8, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phân luồng trên đường Đỗ Mười, phường Tam Bình, TP.HCM vì tai nạn giao thông.

Hai xe tải tông nhau khiến một chiếc lật ngang ra giữa đường Đỗ Mười. (Ảnh: B.L)

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, xe tải BKS 61E -–017.67 di chuyển trên đường Đỗ Mười hướng từ Sóng Thần đi cầu vượt An Sương. Khi gần đến ngã tư Gò Dưa, phường Tam Bình thì tông mạnh vào đuôi xe tải BKS 50E – 171.97 gặp sự cố đang đậu bên đường.

Cú tông mạnh khiến xe tải 50E – 171.97 lao vào giải phân cách rồi lật nhào xuống đường. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do chiếc xe tải lật ngang ra giữa đường khiến làn xe ô tô bị kẹt cứng. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài hơn 2km.

Vụ tai nạn khiến đường Đỗ Mười kẹt xe kéo dài hơn 2 km. (Ảnh: B.L)

Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Xe cứu hộ cũng có mặt để cẩu và kéo xe bị nạn đi nơi khác.