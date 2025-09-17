Xe tải nát bét sau khi tông vào taluy dương, 3 người nhập viện

(VTC News) -

UBND xã A Lưới 5 (TP Huế) cho biết, khoảng 11h50 ngày 17/9, tại Km56+400 quốc lộ 49, đoạn qua địa bàn xã, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương.

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 92C-095.xx do anh N.V.C. (SN 1989) điều khiển, chở theo ông N.V.T. (SN 1968) và anh N.V.H. đi trung tâm xã A Lưới 2.

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng sau khi va chạm với taluy dương trên quốc lộ 49 (TP Huế). (Ảnh: CTV)

Khi đến vị trí trên, xe lao vào taluy dương bên phải đường, tự gây tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương phải đưa đi cấp cứu. Phương tiện bị hư hỏng nặng. Hiện lực lượng chức năng đang theo dõi tình trạng các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, tại xã Lao Bảo (Quảng Trị) cũng xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 12 người thương vong.

Theo đó, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP.HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Tại hiện trường, xe máy, hàng hóa nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.

Số nạn nhân trong vụ tai nạn gồm 12 người. Trong đó, 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Trong số 9 nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Ngoài ra, 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (SN 1979, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).