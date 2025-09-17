Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ chuối khiến 3 người tử vong

Trước đó, khoảng 7h46 sáng 17/9 chiếc xe tải mang biển số 37C - 587.63 (chưa rõ người cầm lái) đang chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.