Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ chuối khiến 3 người tử vong

Khoảnh khắc xe tải lao thẳng vào đám đông đang họp chợ ở Quảng Trị làm 3 người tử vong
Đến trưa 17/9, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện căng dây, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) làm ít nhất 6 người thương vong.
Nhiều người dân hiếu kỳ đang đứng ven quốc lộ 9 để theo dõi lực lượng chức năng thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường.
Công an, Bộ đội Biên phòng được huy động đến tham gia bảo vệ hiện trường.
Trước đó, khoảng 7h46 sáng 17/9 chiếc xe tải mang biển số 37C - 587.63 (chưa rõ người cầm lái) đang chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.
Tại hiện trường, xe máy, hàng hoá nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.
Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng được điều động đến triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khám nghiệm hiện trường.
Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn rồi sau đó xe tải lao vào khu vực chợ.
Theo lãnh đạo xã Lao Bảo, vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, ít nhất 3 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.
