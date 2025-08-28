Tai nạn trên đèo Bảo Lộc: Đầu xe container vỡ nát, giao thông ách tắc

(VTC News) -

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.P

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/8 trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng).

Phần đầu xe container vỡ nát sau vụ tai nạn. Ảnh: K.P

Vào thời điểm trên, xe container (chưa rõ người điểu khiển) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Lâm Đồng về TP.HCM. Khi đến một khúc cua gần chân đèo Bảo Lộc thuộc km 98 thì xe container trượt dài rồi lật ngang giữa đường và va chạm với 1 xe con và 1 xe khách (loại 29 chỗ ngồi) đi cùng chiều phía trước.

Các phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau trên đèo Bảo Lộc sau vụ tai nạn. Ảnh: K.P

Tại hiện trường, xe container lật nghiêng nằm chắn ngang đường đèo. Vụ tại nạn khiến cabin container bị vỡ vụn. Chiếc xe con và xe khách bị hư hỏng phần sau. Rất may, vụ tai nạn không làm ai bị thương.

Sau khi vụ tại nạn xảy ra, giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc, ùn ứ nghiêm trọng. Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Đạ Huoai điều tiết giao thông, cứu nạn, cứu hộ.

