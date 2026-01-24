Xe tải gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk, một tài xế bị thương

(VTC News) -

Trưa 24/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột, khiến một tài xế bị thương và nhiều tài sản hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 cùng ngày, tại khu vực nút giao vòng xoay Phạm Ngũ Lão, thuộc tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột.

Xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng lao lên giải phân cách, hư hỏng đầu xe.

Thời điểm trên, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 47H-049.xx do ông Nguyễn Văn M. (45 tuổi, trú xã Ea Đar, tỉnh Đắk Lắk) lái. Khi đến vòng xoay Phạm Ngũ Lão, xe tải lao thẳng về phía trước, tông vào xe ô tô tải do ông P.P.S. (43 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) lái, đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe tải chở vật liệu xây dựng tiếp tục lao nhanh về phía trước, tông vào bên hông xe ô tô con do ông T.T.T. (39 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) lái.

3 con bò của người dân bị tông chết.

Chưa dừng lại, chiếc xe tải này tiếp tục tông trúng 3 con bò của người dân, rồi lao thêm khoảng 500m, va vào dải phân cách, làm đổ trụ đèn chiếu sáng bên đường trước khi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Văn M. bị thương nhẹ, được đưa đi sơ cứu. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này.

Tại hiện trường, các phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận biến dạng. Theo một số nhân chứng, xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu mất phanh. Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện qua khu vực không đông nên không gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.