Nhiều thông tin sai lệch vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân cẩn trọng thông tin sai lệch trên mạng xã hội về vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại xã Kon Đào (Quảng Ngãi).

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 01/12, tại đoạn Quốc lộ 40B đi qua thôn 1 (xã Kon Đào) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ô tô mang BKS 82C-049.29 do ông Phan Công Hải (SN 1973, trú thôn Trung Thành, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng xã Kon Đào đi xã Đăk Tô va chạm với xe máy do A Nhiên (SN 2002) A Nhàn (SN 2003) cùng trú thôn Đăk Tô 1 (xã Đắk Tô) chạy hướng ngược chiều.

Nhiều thông tin sai lệch về vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

Vụ tai nạn khiến A Nhiên và A Nhàn chết tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kon Đào khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành các bước xác minh, làm rõ thông tin các đối tượng có liên quan đang bỏ trốn khỏi hiện trường, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình lực lượng chức năng đang thực hiện điều tra, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các bài đăng với nội dung, thông tin sai lệch về nguyên nhân vụ tai nạn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Khuyến cáo người dân không nên đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra và gây bất ổn dư luận.

Lực lượng Công an khẳng định, mọi thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sẽ được cơ quan chức năng công bố theo đúng quy định. Người dân cần bình tĩnh, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và tuyệt đối không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.