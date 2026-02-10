Xe tải bốc cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 72H-029.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Nhiều bao hàng hóa trên thùng xe được kéo xuống mặt đường nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản.

Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ thùng xe.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: B.H)

Một số phương tiện đã dừng lại hỗ trợ tài xế chữa cháy ban đầu, song do lửa lan nhanh nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các xe chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp hỗ trợ chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.