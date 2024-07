Xe khách tông gãy lan can, treo lơ lửng trên cầu ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h ngày 12/7 trên cầu Bình Than nối thị xã Quế Võ và huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Cú tông mạnh khiến ô tô hư hỏng phần đầu, treo lơ lửng trên thành cầu. Một đoạn lan can khoảng 7m bị ô tô đâm gãy hoàn toàn.

Thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe có khoảng 5 người bao gồm cả tài xế. Vụ việc khiến những người trên xe một phen hú vía, nháo nhào chạy thoát ra ngoài.

Sau cú tông, ô tô treo lơ lửng trên cầu Bình Than.

Vụ tai nạn khiến ô tô và một đoạn lan can bị hư hỏng nặng.

Để tránh ùn tắc, lực lượng chức năng đã phân luồng phương tiện lên cầu hướng sang huyện Gia Bình.

Đại diện Đội CSGT, Công an thị xã Quế Võ cho biết, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân do tài xế ô tô tránh xe máy đi cùng chiều nên đâm vào lan can cầu Bình Than.

"Do không có thiệt hại nhiều nên tài xế đã thỏa thuận với bên quản lý đường bộ xin khắc phục hậu quả và bồi thường chi phí sửa chữa", đại điện Đội CSGT, Công an thị xã Quế Võ thông tin.