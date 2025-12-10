Xe khách chở 54 thùng thuốc bảo vệ thực vật nghi nhập lậu

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc Lao Bảo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý 3 vụ vận chuyển và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ trên khu vực biên giới.

Cụ thể, lúc 8h ngày 7/11, tại Km78+300, quốc lộ 9 đoạn qua xã Lao Bảo, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ ô tô khách giường nằm Quang Dũng, biển kiểm soát 74H-025.12 do ông Phan Sông Hậu (SN 1972, trú xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) lái, chở 54 thùng giấy carton, bên trong chứa hàng trăm hộp nhựa và lọ thủy tinh các loại, với tem nhãn mang chữ nước ngoài (chưa rõ chủng loại, nguồn gốc).

Xe khách giường nằm chở 54 thùng giấy chứa hàng trăm hộp nhựa, lọ thủy tinh là thuốc bảo vệ thực vật không rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Hoài Nam)

Lái xe khai nhận số hàng trên là thuốc bảo vệ thực vật được Trần Văn Thế (SN 1989, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) thuê vận chuyển vào TP.HCM.

Tiếp đến, ngày 8/12, tại Km78 + 800, quốc lộ 9 đoạn qua xã Lao Bảo, thực hiện chuyên án QT 1225, các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, bắt giữ xe khách hiệu MERCEDED – BENZ, biển kiểm soát 74D 001.91 do Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm lái, đang bốc xếp hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Tang vật thu tại hiện trường có 3.950 gói thuốc lá các loại gắn tem nhãn nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ (của 3 hành khách trên xe và ven đường).

Xe khách chở hàng trăm gói thuốc lá nhập lậu bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: Hoài Nam)

Ngày 9/12, tại thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới phát hiện Võ Minh Chiến (SN 1990, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu”. Tang vật thu giữ 132 chai rượu các loại.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị phối hợp lập biên bản 3 vụ việc, đồng thời dẫn giải người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thực hiện các thủ tục pháp lý, xử lý theo quy định.