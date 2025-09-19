Phát hiện hơn 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

(VTC News) -

Ngày 19/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 và Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hai cơ sở kinh doanh nhập lậu hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng trên đường Cao Xuân Huy (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An)

Khoảng 16h45 ngày 17/9, đoàn kiểm tra bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại đường Cao Xuân Huy (phường Trường Vinh) do Lê Thị Thu Th. (SN 1994) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 51 thùng và 25 hộp bánh trung thu các loại, toàn bộ không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) do bà Phạm Thị Th. (SN 1989), trú tại phường Vinh Phú làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện 450 hộp bánh trung thu loại vừa và nhỏ, trên bao bì in chữ nước ngoài nhưng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Tổng cộng số bánh trung thu bị thu giữ tại hai cơ sở là 4.174 chiếc.

Bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ cơ sở khai nhận đã mua số bánh này trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó đưa ra bán nhằm kiếm lời.

Hiện toàn bộ số bánh trung thu vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.