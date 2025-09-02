Xe điện Việt kiêu hãnh trong đội hình diễu binh 2/9: Khoảnh khắc tự hào khó quên

(VTC News) -

Với nhiều người, khoảnh khắc xe điện Việt xuất hiện giữa rừng người và cờ hoa tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 đã khơi dậy cảm xúc tự hào mãnh liệt, khi quá khứ hào hùng được tiếp nối bằng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, đang chuyển đổi xanh mạnh mẽ và vươn mình trong kỉ nguyên mới.

Hàng vạn người dân đã có mặt tại những tuyến đường trung tâm để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Sáng sớm 2/9/2025, bà Nguyễn Thị Hồng, một giáo viên về hưu, quê tại Phú Thọ đã có mặt tại đường Kim Mã (Hà Nội) để chờ đoàn diễu binh, diễu hành.

“Tôi sống qua những ngày tháng chiến tranh, nên hôm nay nhất định phải có mặt để thấy khoảnh khắc lịch sử này. Nghe nói có xe Việt Nam dẫn đoàn diễu binh, tôi càng muốn tận mắt chứng kiến”, cựu nữ thanh niên xung phong vừa nói vừa vuốt thẳng lá cờ đỏ sao vàng đã cẩn thận chuẩn bị từ nhà.

Nhiều người không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến xe chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài trên những chiếc VF 9 mui trần. Hình ảnh một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ trong kỉ nguyên vươn mình được thể hiện chính bằng những chiếc xe Make in Vietnam, thay vì những chiếc xe thương hiệu nước ngoài như trước đây.

Càng về sáng, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình càng sôi động. Những con đường xung quanh như Ngọc Hà, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi… nhanh chóng phủ kín bóng người. Tất cả háo hức chờ đợi thời khắc thiêng liêng.

Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ đi qua lễ đài. Đây là những chiếc VF 9 phiên bản đặc biệt được VinFast gấp rút huy động đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ sự kiện lịch sử của đất nước.

Và rồi, từ phía xa, âm thanh rộn ràng của những bước chân đều tắp dồn dập vọng lại. Không khí náo nức lập tức vỡ òa trong những tràng vỗ tay vang dội. Nhìn những chiếc VF 9 mui trần dẫn đoàn, chở theo lá cờ Tổ quốc tung bay giữa rừng cờ hoa, anh Trần Minh Tuấn, một kỹ sư công nghệ 32 tuổi, sống tại Hà Nội cố kiễng chân thật cao để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.

Hình ảnh ấn tượng khi dàn xe điện VF 9 màu trắng tiến vào lễ đài.

Là một người đam mê xe điện và cũng sở hữu một chiếc VF 9, anh Tuấn kể, từ những buổi diễn luyện đầu tiên, anh đã được chứng kiến hình ảnh ấn tượng của những chiếc VF 9 mui trần làm nhiệm vụ xe chỉ huy, dẫn đầu các khối thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. “Ngày xưa, người Việt chỉ mơ có cái xe đạp, giờ xe ô tô Việt Nam dẫn đầu đoàn diễu binh. Rất tự hào!”, anh Tuấn chia sẻ.

Đây là những chiếc xe điện của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn cho thấy sự nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa để đảm bảo yêu cầu về hình thức, tính năng cũng như tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, những chiếc VF 9 màu trắng của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn, dẫn đầu các khối xe đặc chủng Công an nhân dân Việt Nam, cũng đã tạo nên những hình ảnh vô cùng đáng nhớ với anh cũng như nhiều người có mặt tại Hà Nội những ngày qua. Những chiếc VF 9 này sẽ có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Dàn VF 9 của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn tiến vào các con phố trong sự hò reo của hàng vạn người có mặt hai bên đường. Nhiều người dân đã chia sẻ sự tự hào khi chứng kiến những thay đổi theo hướng hiện đại hơn, xanh hơn của các lực lượng.

Với sự xuất hiện của dàn xe điện VF 9, lực lượng này đang cho thấy sự nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo yêu cầu về hình thức, tính năng kĩ thuật, tốc độ di chuyển, tác chiến, tính năng an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong giờ phút thiêng liêng sáng nay, những hình ảnh ấy càng khiến anh xúc động và tự hào bởi những sản phẩm của chính người Việt đang tự tin nhận lãnh trọng trách trong một sự kiện lịch sử, thay vì những sản phẩm nước ngoài như trước đây.

Theo nhiều người dân, dàn xe điện Việt nhận nhiệm vụ dẫn đoàn trong sự kiện trọng đại này là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô.

Nhiều người dân có mặt tại Hà Nội cũng chia sẻ niềm tin về sự tiếp bước giữa quá khứ và hiện tại qua hình ảnh những chiếc xe điện Việt.

“80 năm trước, ý chí và lòng quả cảm đã đưa dân tộc ta đến khoảnh khắc lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. 80 năm sau, bằng trí tuệ và sáng tạo, chúng ta tự tin đưa thương hiệu Việt chinh phục toàn cầu”, anh Nguyễn Hữu Hảo, một doanh nhân từ Hải Phòng tới Hà Nội xem diễu binh kỷ niệm Quốc khánh, không kìm được sự xúc động.

Chiếc Lạc Hồng 900 LX làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế. Với nhiều người, việc VinFast có thể sản xuất những sản phẩm công nghệ đẳng cấp cao nhất là minh chứng cho nội lực của VinFast cũng như ngành công nghiệp ô tô Việt.

Đặc biệt, anh Hảo nhắc tới điều khiến anh khâm phục hơn nữa, đó là những mẫu Lạc Hồng 900 LX phục vụ các nguyên thủ quốc tế trong dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 năm nay. Không phải quốc gia nào - kể cả nhiều nước phát triển - cũng có thể phát triển được dòng xe đạt chuẩn phục vụ yếu nhân. Với anh, việc VinFast có thể sản xuất những sản phẩm công nghệ đẳng cấp cao nhất là minh chứng cho nội lực của VinFast cũng như ngành công nghiệp ô tô Việt.

“Xe điện Make in Vietnam là biểu tượng cho thấy người Việt mình không chỉ dừng ở quá khứ hào hùng mà còn biết cách chinh phục những đỉnh cao mới”, anh Hảo chia sẻ.

Hình ảnh những chiếc VF 9 đi giữa rừng cờ đỏ sao vàng được nhiều người dân tự hào chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên các diễn đàn trực tuyến, hình ảnh VF 9 và Lạc Hồng tràn ngập với hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. “Tự hào”, “Hùng tráng”, Xúc động” là những dòng trạng thái xuất hiện khắp nơi kèm theo hình ảnh những chiếc xe điện Việt Nam.

Trước đó, những chiếc xe điện VinFast mui trần đã từng xuất hiện trong nhiều cột mốc đáng nhớ của đất nước.

Nhiều thành viên còn xâu chuỗi những hình ảnh tự hào khi xe điện VinFast đã từng xuất hiện trong nhiều cột mốc đáng nhớ của dân tộc như: Lễ Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ Kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Với nhiều người, từ quá khứ hào hùng của ngày thống nhất, Việt Nam hôm nay đang viết tiếp câu chuyện về sự vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới trong kỉ nguyên công nghệ và hội nhập, bằng chính những sản phẩm mang tinh thần và trí tuệ Việt như xe điện VinFast.