Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc hơn 2km

(VTC News) -

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h25 cùng ngày, tại Km28+300.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe tải biển số Lạng Sơn (chưa xác định người cầm lái) chạy hướng Thái Nguyên - Hà Nội tông liên hoàn 5 xe ô tô chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 6 xe hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ đang điều khiển ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực gần cầu Hòa Bình (xã Trung Giã, Hà Nội), họ phát hiện có khoảng 6 ô tô va chạm liên hoàn.

Nhiều mảnh vỡ văn xuống khắp mặt đường.

Tại hiện trường, hai xe tải thùng kín lao lên dải phân cách, 2 ô tô con bị đâm vào hộ lan ven đường; ngoài ra, có xe khách, xe tải khác bị hư hỏng nặng.

Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Vụ va chạm liên hoàn khiến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ùn tắc cục bộ, kéo dài khoảng 2km theo hướng về Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp Công an xã Đa Phúc tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Cảnh sát sau đó đó phân luồng từ xa để ô tô ra khỏi cao tốc tại nút giao trước đó. Công an TP Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, một vụ tai nạn liên hoàn cũng xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 15/9, tại Km 122 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thông tin ban đầu, 3 ô tô xảy ra tai nạn gồm xe bán tải, ô tô limousine và một xe khách loại 30 chỗ ngồi.

Tại hiện trường, ô tô bán tải nằm ở làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật ngang, biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, xe khách văng ra khỏi cao tốc, nằm gần đường gom.

Vụ tai nạn tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình khiến 8 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, một số người khác bị thương nhẹ.