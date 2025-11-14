Ô tô tải va chạm xe máy trên quốc lộ 1, hai người chết tại chỗ

(VTC News) -

UBND xã Phú Lộc (TP Huế) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 14/11, tại khu vực trước cây xăng số 28 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc, anh N.T.T. (29 tuổi, trú Quảng Ngãi, có giấy phép lái xe hạng C) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 50E-116.xx chạy theo hướng Huế – Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc (TP Huế) giữa xe máy và ô tô tải làm 2 người chết tại chỗ. (Ảnh: CTV)

Khi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 75AK-050.xx do anh Đ.X.V. (37 tuổi) điều khiển, chở phía sau chị N.T.L.H. (45 tuổi), cùng trú tại xã Vinh Lộc (TP Huế), đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh V. và chị H. chết tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây hơn 3 tháng, cũng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người thương vong.

Cụ thể, 10h18 ngày 7/8, tại Km875 Quốc lộ 1, anh D.M.G. (SN 2005, trú tại Quảng Trị; sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng) lái xe máy biển kiểm soát 73AF-090.xx, chở phía sau chị P.T.T.N. (SN 2005, trú tại TP Đà Nẵng) học cùng trường với anh G. di chuyển ở làn giữa đường theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên, xe của anh G. xảy ra va chạm với một xe máy chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) đi cùng chiều ở làn trong cùng bên phải, khi xe này chuyển hướng sang làn giữa. Vụ va chạm khiến anh G. mất lái, ngã về phía bên trái.

Cùng lúc, xe ô tô đầu kéo biển số 98H-076.xx kéo theo rơ-moóc 98RM-034.xx do anh V.V.H.S. (SN 1985, trú tại Quảng Trị) cầm lái đi cùng chiều phía sau, lao tới và xảy ra va chạm với phương tiện của anh G.

Hậu quả, chị N. chết tại chỗ, anh G. bị xây xát, xe mô tô bị hư hỏng. Người điều khiển xe máy chở hàng rời khỏi hiện trường, hướng về TP Huế.