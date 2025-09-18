Xây dựng Côn Đảo thành thiên đường nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế

(VTC News) -

Một Côn Đảo thật sự chạm đến trái tim

"Đêm ấy, chúng tôi đã ngồi hàng giờ trên bãi cát, chờ một con rùa mẹ bò lên bờ để đẻ trứng. Khoảnh khắc nhìn hàng trăm quả trứng được vùi xuống cát, tôi hiểu rằng không gì quý hơn được chứng kiến sự sống bắt đầu”, anh Bùi Minh Tuấn, tình nguyện viên bảo tồn kể lại.

Với nhiều người, Côn Đảo không chỉ là nơi để đi du lịch, mà còn là chốn để cảm nhận một nhịp sống khác, lắng lại và gần gũi với tự nhiên hơn bao giờ hết. Chính sự gắn bó ấy đã khiến nhiều du khách rời đảo với cảm giác mình vừa được “sống thật” - sống chậm, sống trọn vẹn và sống trong sự kết nối chân thành với thiên nhiên.

Trắng đêm canh rùa đẻ trứng. (Ảnh: Quang Vũ)

Từ những câu chuyện giản dị như vậy, người ta nhận ra Côn Đảo không đơn thuần là một điểm đến, mà là “viên ngọc xanh” mang trong mình tiềm năng để trở thành thiên đường nghỉ dưỡng quốc tế - một nơi vừa có thiên nhiên hoang sơ, vừa có chiều sâu văn hóa, lịch sử.

Nằm cách Vũng Tàu khoảng 230km, Côn Đảo được thiên nhiên ưu đãi hệ sinh thái đa dạng bậc nhất Việt Nam. Nơi đây có hơn 1.300 loài sinh vật biển, 340 loài san hô rực rỡ, cùng hàng trăm loài chim quý hiếm.

Đặc biệt, Côn Đảo được coi là “thủ phủ rùa biển” lớn nhất cả nước. Hàng năm, hàng nghìn rùa mẹ chọn nơi đây để sinh sản, tạo nên hành trình bảo tồn độc đáo. Vườn quốc gia Côn Đảo đã trở thành điểm nuôi, ấp và thả rùa con về biển nhiều nhất Việt Nam, mỗi năm đưa hàng trăm nghìn cá thể trở lại đại dương.

Một con rùa đang bò lên bãi biển để tìm chỗ đẻ trứng. (Ảnh: Trọng Thịnh)

Không chỉ dưới nước, trên cạn Côn Đảo cũng đẹp đến nao lòng. Bãi Nhát, Đầm Trầu, Bãi An Hải hay Bãi Lò Vôi… đều được đánh giá nằm trong nhóm những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh. Biển xanh trong vắt, cát trắng trải dài, ánh nắng chan hòa - tất cả làm nên bức tranh thiên nhiên hoàn hảo mà ít nơi nào có được.

Trong 5 năm gần đây, lượng khách đến Côn Đảo tăng trung bình 25 - 30% mỗi năm. Họ đến không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để tìm kiếm sự bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề.

Từ “địa ngục trần gian” đến “thiên đường nghỉ dưỡng”

Nếu thiên nhiên trao cho Côn Đảo vẻ đẹp nguyên sơ, thì lịch sử lại để lại nơi đây những ký ức đau thương nhưng đầy tự hào.

Trong suốt hơn một thế kỷ, Côn Đảo từng là nhà tù khét tiếng - “địa ngục trần gian” giam giữ và tra tấn hàng vạn chiến sĩ cách mạng. Ngày nay, hệ thống di tích này được xếp hạng đặc biệt cấp quốc gia, trở thành điểm đến không thể thiếu với bất kỳ du khách nào.

Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của hơn 20.000 liệt sĩ, trong đó có nữ anh hùng Võ Thị Sáu - là địa chỉ linh thiêng mà du khách luôn ghé thăm. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị lịch sử - văn hóa đã tạo nên bản sắc riêng cho Côn Đảo, khác biệt với bất kỳ điểm du lịch nào tại Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2025, Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu trực thuộc TP.HCM. Đây được xem là bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ sự đồng hành của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Định hướng phát triển Côn Đảo được xác định theo ba trụ cột.

Đảo xanh: Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học.

Đảo thông minh: Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Đảo hạnh phúc: Nơi người dân có chỉ số hạnh phúc cao, được hưởng môi trường sống trong lành, an toàn.

Hệ thống nhà tù Côn Đảo nhìn từ trên cao, nơi trước đây từng giam giữ khoảng 200.000 người tù là chiến sĩ cách mạng yêu nước. (Ảnh: Lưu Sơn)

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Côn Đảo cần giữ được bản sắc riêng. Chính bản sắc ấy sẽ là nền tảng để xây dựng chiến lược phát triển bền vững".

Để trở thành thiên đường nghỉ dưỡng quốc tế, hạ tầng là yếu tố then chốt. Hiện nay, Côn Đảo chủ yếu đón khách qua đường hàng không và đường biển. Tuy nhiên, sân bay Côn Đảo với đường băng ngắn chỉ đáp ứng được máy bay nhỏ, chưa đủ khả năng khai thác đường bay quốc tế. Vì vậy, kế hoạch mở rộng sân bay để đón máy bay thân rộng, đồng thời phát triển các tuyến bay quốc tế đang được đặc biệt quan tâm.

Song song đó, hệ thống cảng biển cũng được nâng cấp để đón tàu khách du lịch và tàu vận tải lớn. Các tuyến đường nội đảo, bến cảng du lịch, thậm chí ý tưởng cáp treo gắn với bảo tồn sinh thái… đang được nghiên cứu.

Hạ tầng hoàn chỉnh không chỉ giúp Côn Đảo thuận lợi hơn trong giao thông, mà còn tạo sức bật thu hút nhà đầu tư, mở rộng cơ hội giao thương và nâng tầm du lịch.

Du lịch gắn với bảo tồn - con đường duy nhất

Côn Đảo không thể đi theo con đường khai thác ồ ạt như một số điểm đến khác. Bởi giá trị lớn nhất của nơi này chính là thiên nhiên nguyên sơ và đa dạng sinh học.

Theo thống kê, chỉ khoảng 1/1.000 rùa con thả về biển có thể sống sót đến khi trưởng thành. Vì vậy, mỗi nỗ lực bảo tồn đều mang ý nghĩa sống còn. Những chương trình du lịch trải nghiệm như “cùng rùa về biển”, “lặn ngắm san hô”, “đi bộ trong rừng ngập mặn”… không chỉ hấp dẫn du khách mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Ngoài rùa biển, các rạn san hô, thảm cỏ biển, chim yến, cá heo… đều cần được gìn giữ. Đây sẽ là “tài sản vô giá” mà Côn Đảo phải bảo vệ bằng mọi giá, đồng thời biến thành lợi thế cạnh tranh so với các điểm du lịch khác.

Du khách chụp hình tại Côn Đảo.

Để đạt tầm vóc quốc tế, Côn Đảo cần một chiến lược thương hiệu rõ ràng, với những giá trị cốt lõi.

Hoang sơ - đẳng cấp: Nơi du khách tận hưởng dịch vụ 5 sao giữa không gian biệt lập, gần gũi thiên nhiên.

Linh thiêng - lịch sử: Kết hợp nghỉ dưỡng với tri ân giá trị quá khứ.

Xanh - bền vững: Mọi dịch vụ, từ khách sạn đến phương tiện di chuyển, đều hướng tới tiêu chí xanh.

Nếu làm tốt, Côn Đảo hoàn toàn có thể sánh ngang Maldives, Seychelles hay Bali, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng - sự giao thoa giữa thiên nhiên hoang sơ, chiều sâu lịch sử và phát triển bền vững.

Côn Đảo hôm nay đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Nhưng điều quan trọng là phát triển không được đánh đổi bằng môi trường và giá trị lịch sử.

Để làm được điều đó, cần sự đồng hành của cả chính quyền, nhà đầu tư, cộng đồng và chính du khách. Mỗi công trình, mỗi dự án cần đặt tiêu chí “xanh - sạch - bền vững” lên hàng đầu. Người dân và doanh nghiệp cần hưởng lợi từ du lịch nhưng đồng thời trở thành lực lượng bảo vệ thiên nhiên. Du khách cũng phải là “người bạn đồng hành” chứ không chỉ là khách đến rồi đi.

Sau nhiều thăng trầm, Côn Đảo đang bước vào hành trình mới - hành trình vươn mình trở thành thiên đường nghỉ dưỡng quốc tế. Nhưng để giữ được sức hút, nơi đây phải đi theo con đường duy nhất: phát triển gắn với bảo tồn, đầu tư gắn với gìn giữ bản sắc.

Như chia sẻ của anh Bùi Minh Tuấn, tình nguyện viên gắn bó nhiều năm với Côn Đảo: “Ở đây, chúng mình không chỉ sống sót, mà được sống thật.” Đó cũng chính là trải nghiệm mà mỗi du khách đều mong được tìm thấy - sự sống thật giữa thiên nhiên, lịch sử và bình yên hiếm có.