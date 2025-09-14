Cảnh phim tái hiện tù nhân Côn Đảo gây sốt mạng xã hội, hút triệu views

(VTC News) -

Đoạn video ghi lại cảnh tượng về những tù nhân Côn Đảo trong những năm tháng chiến tranh được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, những người tù với thân hình gầy guộc, da bọc xương, làn da sạm nắng gió, bị xiềng xích trong không gian chật hẹp, tối tăm. Có người cố gắng ngồi dậy, số khác kiệt sức nằm co quắp trên những tấm giường đá lạnh lẽo.

Cảnh phim tái hiện hình ảnh những tù nhân Côn Đảo gây sốt mạng xã hội.

Chưa đầy một ngày đăng tải, video này thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Một clip trên Facebook đạt hơn 2,9 triệu lượt xem, 5.600 bình luận và hơn 700 lượt chia sẻ.

Thực chất đoạn clip này là hậu trường của bộ phim Thanh âm vượt đại dương, do bộ đôi đạo diễn Đào Duy Phúc - Nguyễn Mạnh Hà thực hiện. Đây là dự án phim Nhà nước đặt hàng qua Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), CTCP Phim truyện I là đơn vị sản xuất. Phim hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt sau bộ phim Mưa đỏ.

Nhiều khán giả bất ngờ trước sự chân thực của phân cảnh, thậm chí đặt câu hỏi đoàn phim tìm đâu ra dàn diễn viên thật đến vậy. Cùng với đó, nhiều người cho rằng những thước phim còn tái hiện rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Chính nhờ đó, người xem càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ “hòa bình”.

"Quá khứ tôi chỉ được nghe ông bà kể lại, khi nhìn thấy những thước phim như này, tôi thật sự đau lòng không chịu nổi", "Hồi xưa ông cha ta bị xích trong không gian hẹp, rồi trốn được tù đúng là quá xuất sắc",... là một số bình luận dưới những video này.

Thanh âm vượt đại dương lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, nơi ý chí con người bị thử thách đến tận cùng. Thế nhưng, ngay giữa chốn ngục tù tăm tối, ngọn lửa cách mạng vẫn rực cháy, được dẫn dắt và giữ vững dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng trong nhà tù.

Câu chuyện phim theo chân Tâm (Nguyễn Thùy Dương) - cô gái chơi đàn bầu, dấn thân vào con đường cách mạng và nhận nhiệm vụ đặc biệt từ tổ chức: hóa thân thành y tá Mây để chăm sóc và hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, cô gặp lại người đồng chí tên Duy (Nguyễn Quang Thuận) - chiến sĩ kiên trung đang cùng các đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức.

Trên màn ảnh, những chiến sĩ cách mạng hiện lên với tinh thần quả cảm, bất khuất. Mỗi nhân vật mang một độ tuổi, một số phận, một tính cách riêng, nhưng tất cả cùng hòa chung khát vọng cháy bỏng: giành lại tự do, bảo vệ hòa bình. Họ là những con người sẵn sàng hiến dâng cả tuổi trẻ và mạng sống của mình cho Tổ quốc.

Những chiến sĩ cách mạng hiện lên với tinh thần quả cảm, bất khuất.

Điểm nhấn của tác phẩm chính là thanh âm đàn bầu, không chỉ vang lên như một giai điệu, mà còn trở thành tiếng nói của tâm hồn dân tộc, là sức mạnh tinh thần nuôi dưỡng ý chí chiến đấu.

Bằng việc dõi theo hành trình của Tâm, Duy và những người tù cách mạng kiên trung, khán giả trẻ sẽ cảm nhận được lòng dũng cảm, sự hy sinh và một tình yêu Tổ quốc. Đây cũng là lời nhắn, bài học về lòng biết ơn và trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Bộ phim có phần lớn bối cảnh quay ở Côn Đảo.

Bộ phim được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, với phần lớn cảnh quay diễn ra tại Côn Đảo nhằm tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử gắn liền với câu chuyện phim.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như NSND Bùi Bài Bình, Vĩnh Xương, cùng các gương mặt trẻ Thùy Dương, Quang Thuận, bên cạnh sự góp mặt của nhiều diễn viên quốc tế gồm Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 16/9/2025 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội).