Xanh SM lần đầu chiếm hơn 50% thị trường gọi xe công nghệ

(VTC News) -

Sau hơn một thập kỷ thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam được xem là sân chơi của các nền tảng quốc tế, một khảo sát toàn quốc mới đây ghi nhận sự thay đổi lớn trong hành vi người dùng. Theo kết quả nghiên cứu, lần đầu tiên Xanh SM - ứng dụng do doanh nghiệp Việt Nam phát triển - vượt mốc 50% về tỷ lệ được sử dụng thường xuyên trên thị trường gọi xe công nghệ.

Cụ thể, theo khảo sát của Q&Me, đơn vị nghiên cứu thị trường đến từ Nhật Bản, hiện diện tại Việt Nam hơn 13 năm, trong bối cảnh phần lớn người dùng cài đặt song song nhiều ứng dụng gọi xe, Xanh SM có tỷ lệ người dùng sử dụng thường xuyên nhất, đạt 52%, tiếp theo là Grab với 44% và be ở mức 4%. Kết quả này phản ánh mức độ tin tưởng, gắn bó và vai trò ngày càng rõ nét của Xanh SM trong các chuyến đi thường nhật của người dùng.

Khảo sát của Q&Me được thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, nhằm đánh giá hiệu quả vận hành và mức độ gắn bó của người dùng đối với các ứng dụng gọi xe công nghệ.

Theo kết quả khảo sát, Xanh SM được người dùng đánh giá cao nhờ các trải nghiệm cốt lõi của dịch vụ, bao gồm chất lượng phương tiện, sự êm ái của chuyến đi và tác phong của tài xế, thay vì chỉ tập trung vào giá rẻ hoặc khuyến mãi ngắn hạn.

Đáng chú ý, khảo sát cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách người dùng nhìn nhận chi phí dịch vụ. Có tới 77% số lượt so sánh cho thấy giá cước hiển thị trước khuyến mãi của Xanh SM thấp hơn, trong khi 19% cho rằng Grab có mức giá thấp hơn. Điều này cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến mức giá cơ sở và khả năng dự đoán chi phí, thay vì chỉ so sánh mức giá sau ưu đãi.

Theo bà Đỗ Huyền Trang, chuyên gia nhiều năm trong lĩnh vực xe công nghệ tại Việt Nam, sự thay đổi này phản ánh thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành. “Người dùng không còn đặt ưu tiên tuyệt đối vào giá hay khuyến mãi, mà chuyển sang lựa chọn những dịch vụ mang lại sự ổn định, khả năng dự đoán và cảm giác an tâm trong các nhu cầu di chuyển hằng ngày”, bà Trang đánh giá.

Nhìn lại toàn thị trường, theo bà, trong giai đoạn đầu, lợi thế về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm vận hành và thời gian gia nhập thị trường giúp các nền tảng quốc tế duy trì ưu thế. Tuy nhiên, khi phần lớn các nền tảng lớn đã đạt độ phủ nhất định, lợi thế từ việc mở rộng quy mô đơn thuần như số lượng xe, số lượng tài xế hay tần suất khuyến mãi bắt đầu suy giảm hiệu quả. Thay vào đó, trải nghiệm thực tế và khả năng duy trì chất lượng dịch vụ ổn định trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng.

“Khi gọi xe không còn là một tiện ích mới mẻ mà trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị, thách thức đặt ra cho các nền tảng không còn nằm ở tốc độ mở rộng, mà ở khả năng duy trì chất lượng cao trên quy mô lớn. Trong cuộc đua này, rõ ràng Xanh SM đang khẳng định vị thế số 1 vững vàng và ưu thế tuyệt đối về dài hạn”, vị chuyên gia đánh giá.