Người đàn ông bị đánh tới tấp và đe doạ: 'Mày biết tao là ai không?'

(VTC News) -

Chiều 20/10, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh, điều tra vụ người đàn ông bị hành hung giữa đường khi đang đi xe máy.

Theo trình báo của anh T.Q.T. (30 tuổi, quê Lâm Đồng), khoảng 8h20 sáng cùng ngày, anh lái xe máy đi trên đường Y Moan Ênuôl thì bị một người đàn ông đi xe máy khác chặn đầu, lớn tiếng chửi bới.

Chưa kịp phản ứng, anh T. bị người này lao vào tấn công liên tiếp bằng tay, chân khiến anh bị thương ở miệng và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Sau khi đánh xong, người này lên xe bỏ đi.

Người đàn ông vừa đánh người vừa hỏi: "Mày biết tao là ai không?"

Anh T. cho biết sau khi sự việc xảy ra, anh đã đến Công an phường Buôn Ma Thuột trình báo và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, điều trị. “Tôi bị đánh chảy máu miệng, đau nhiều chỗ trên người. Hiện đang chờ kết quả chẩn đoán của bác sĩ”, anh T. nói.

Theo hình ảnh từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông đi xe máy lao vào đấm đá liên tiếp khiến nạn nhân chảy máu miệng. Khi anh T. chạy theo yêu cầu người này ở lại để giải quyết, người này tiếp tục quay lại tấn công, vừa đánh vừa chửi bới, thậm chí buông lời thách thức: “Mày biết tao là ai không?”

Hiện vụ việc đang được Công an phường Buôn Ma Thuột xác minh, truy tìm người đàn ông liên quan để xử lý theo quy định.