Đánh người 'thừa sống thiếu chết' chỉ vì suýt va chạm xe trên đường

(VTC News) -

Theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, Phạm Công Đạt (25 tuổi, trú TP Đà Nẵng) vừa đầu thú về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 18/9/2024, tại khu vực giữa kiệt 54 Lê Văn Thứ (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), trong lúc lái xe mô tô chở bạn gái, Đạt suýt va chạm với xe của T.V.H.

Phạm Công Đạt đầu thú sau hơn 1 năm trốn truy nã. (Ảnh: C.A)

Sau tình huống trên, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, dẫn đến việc Đạt gọi điện cho Nguyễn Tấn Thắng (21 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến để “giúp đỡ”.

Thắng mang theo cây gậy bóng chày đến hiện trường, cùng Đạt đuổi theo và tấn công H. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Đạt rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Đạt sau đó đến đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội sau hơn 1 năm trốn truy nã.