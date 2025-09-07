Công an TP.HCM bắt khẩn cấp kẻ hành hung người đi đường

(VTC News) -

Công an TP.HCM đọc lênh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Chiều 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM, cho biết bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984, trú tại phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung người đi đường để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 13h20, ngày 4/9, anh N.C.T. (SN 1993, trú tại phường Tân Phú) lái xe máy đến trước số nhà 35–37 Trần Nhật Duật thì bị một người có biểu hiện say xỉn chặn đầu xe, chửi bới và nhiều lần dùng cùi chỏ đánh vào vùng đầu, mặt.

Anh T. phải chạy vào Trung tâm Y tế mới thoát được sự truy đuổi. Sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét. Đến 21h30 ngày 5/9, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Sơn quanh co chối tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã uống rượu bia, trong khi đi xe máy đã vô cớ chặn đường và đánh anh T. Sau đó, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và cố tình va chạm nhiều lần vào một ôtô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, đồng thời chửi bới, đe dọa tài xế.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an khuyến nghị người dân khi phát hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật cần báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng để được xử lý kịp thời, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.