Bác thông tin 'công an dỏm đi xe biển xanh vào trường đọc lệnh bắt nam sinh'

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một xác nhận với PV Báo điện tử VTC News chiều 20/2.

Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Theo vị đại diện này, trưa cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện thông tin "sinh viên một trường đại học tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị công an dỏm đi xe biển xanh vào trường đọc lệnh bắt".

Vị này khẳng định thông tin lan truyền là sai sự thật.

"Không hề có chuyện đó. Sự thật là có một sinh viên trình báo bản thân bị nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không hề có chuyện công an "dỏm" đi xe biển xanh vào trường đọc lệnh bắt. Nhà trường cũng đã làm việc với sinh viên này và khẳng định thông tin lan truyền là sai sự thật", vị này cho nói.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cũng xác nhận có nam sinh tới cơ quan công an để trình báo về việc bị nhóm người giả danh công an lừa đảo.

Tiếp nhận trình báo, ngày 19/2, công an địa phương vào cuộc xác minh, làm việc với nhà trường và nam sinh này.

Công an tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan nhanh chóng làm rõ, xử lý vụ việc.