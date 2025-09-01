Xác minh clip nhà hàng ở Hà Nội đổ nước dọn rửa 'đuổi' người xem diễu binh

(VTC News) -

Tối 1/9, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) thông tin về clip phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên cửa hàng tại 35 phố Hàng Khay.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, cửa hàng Lake View 1983 Traditional Vietnamese & Vegan Restaurant (35 phố Hàng Khay) mở cửa bán hàng. Trong quá trình dọn dẹp, nhân viên đổ nước để dọn rửa trước cửa hàng. Tại thời điểm đó, một số người dân trải nylon tại vỉa hè chờ xem diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hành động của nhân viên nhà hàng được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Nam kiểm tra, xác minh, yêu cầu chủ cơ sở chấn chỉnh thái độ ứng xử kém chuẩn mực của nhân viên cửa hàng. Công an cũng đề nghị chủ cơ sở chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân, du khách dự các hoạt động kỷ niệm A80.

Hình ảnh nhân viên quán ăn 35 Hàng Khay đổ nước xà phòng gây phản cảm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan, công sở mở cửa, bố trí điểm dừng chân, nghỉ ngơi trú mưa, trú nắng, vệ sinh cá nhân phục vụ nhân dân tại các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng thường trực, thu gom rác thải phát sinh, giữ gìn vệ sinh tại các điểm mở cửa cho người dân vào trú mưa.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.