Hàng nghìn người dân thức trắng đêm, hát vang cùng chiến sĩ chờ diễu binh 2/9

Tối 1/9, phố Tràng Tiền và khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội bỗng trở thành “biển đỏ” rực rỡ. Từ sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về, tạo nên một không gian ngập tràn sắc đỏ sao vàng. Không khí như một ngày hội lớn khi tất cả cùng hát vang, reo hò, chờ đợi khoảnh khắc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.