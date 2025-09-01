Hàng nghìn người dân thức trắng đêm, hát vang cùng chiến sĩ chờ diễu binh 2/9

Tối 1/9, phố Tràng Tiền và khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội bỗng trở thành “biển đỏ” rực rỡ. Từ sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về, tạo nên một không gian ngập tràn sắc đỏ sao vàng. Không khí như một ngày hội lớn khi tất cả cùng hát vang, reo hò, chờ đợi khoảnh khắc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sân khấu được dựng tạm trên vỉa hè, chỉ với dàn loa và micro giản dị, nhưng nhờ những tiết mục của học viên Trường Sĩ quan Chính trị, nơi đây nhanh chóng biến thành một “sân khấu cộng đồng” đúng nghĩa.
Những giai điệu quen thuộc như Đất nước trọn niềm vui, Nối vòng tay lớn, Như có Bác trong ngày đại thắng… vang lên, kéo người dân hòa giọng, biến cả góc phố thành dàn hợp xướng khổng lồ.
Không chỉ có những ca khúc đi cùng năm tháng, khán giả còn được nghe những bản nhạc trẻ trung, sôi động như Một vòng Việt Nam hay Xinh tươi Việt Nam.
Bất chấp cơn mưa rào bất chợt, các học viên vẫn hát, vẫn nhảy, và hàng nghìn người dân vẫn ở lại, đội mưa, vỗ tay theo nhịp. Tất cả tạo nên một đêm trắng giàu cảm xúc mà không ai muốn rời đi.
“Tôi đến đây từ 10 giờ sáng, mang theo ghế nhựa để ngồi. Nhìn cả biển cờ đỏ rợp phố, tôi thấy mình được sống lại không khí hào hùng mà thế hệ cha ông từng trải qua”, một khán giả chia sẻ.
“Chúng tôi muốn cho các con cảm nhận bầu không khí đặc biệt này. Không phải lúc nào cũng có dịp được vừa hát vừa vẫy cờ giữa hàng nghìn người như thế", anh Minh Hoàng, ở Hà Nội chia sẻ.
Điểm đặc biệt của chương trình chính là sự giao lưu giữa quân và dân.
Trên nền nhạc Vì nhân dân quên mình, Hát mãi khúc quân hành, dàn học viên bước xuống hòa cùng khán giả, tạo nên một vòng tròn lớn ngay giữa phố.
Những bước nhảy giản dị nhưng đầy năng lượng khiến cả khu vực Nhà hát Lớn như bùng nổ.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9.
Chương trình sẽ khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật từ 9h45 đến 10h. Ngoài phần lễ, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và SVĐ Mỹ Đình.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.
