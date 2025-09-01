Trực tiếp: Hà Nội không ngủ, người dân háo hức chờ diễu binh, diễu hành A80

Hà Nội đêm nay không ngủ

Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai.

Lúc 20h, khu vực phố Tràng Thi đông nghịt người, hai bên vỉa hè gần như không còn chỗ trống.

Các lực lượng chức năng lập rào chặn xe từ chiều tối.

Khu vực ngã 5 phố Cửa Nam - Tràng Thi cũng chật kín người.

Ai nấy đều háo hức, sẵn sàng thức xuyên đêm chờ màn diễu binh lịch sử.

Công an thành phố Hà Nội đảm bảo, tạo điều kiện cho các em nhỏ, người già có vị trí thuận lợi.

Nhóm chị Nguyễn Thị Thắm (ở Thanh Xuân) đi xếp hàng từ 15h để lấy vị trí đẹp tại Ngã 5 Cửa Nam - Tràng Thi.