Trực tiếp: Hà Nội không ngủ, người dân háo hức chờ diễu binh, diễu hành A80

Biển người đổ về Quảng trường Ba Đình, thức xuyên đêm chờ xem lễ diễu binh mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

  • Hà Nội đêm nay không ngủ

    Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ.

    Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai.

    Lúc 20h, khu vực phố Tràng Thi đông nghịt người, hai bên vỉa hè gần như không còn chỗ trống.

    Các lực lượng chức năng lập rào chặn xe từ chiều tối.

    Khu vực ngã 5 phố Cửa Nam - Tràng Thi cũng chật kín người.

    Ai nấy đều háo hức, sẵn sàng thức xuyên đêm chờ màn diễu binh lịch sử.

    Công an thành phố Hà Nội đảm bảo, tạo điều kiện cho các em nhỏ, người già có vị trí thuận lợi.

    Nhóm chị Nguyễn Thị Thắm (ở Thanh Xuân) đi xếp hàng từ 15h để lấy vị trí đẹp tại Ngã 5 Cửa Nam - Tràng Thi.

    Người dân vẫy cờ Tổ quốc, hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui trong đại thắng".

  • Các tuyến phố trung tâm chật kín người

    Từ chiều 1/9, các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người dân tìm chỗ ngồi.

    Dù trời mưa nặng hạt, dòng người tập trung về các tuyến phố trung tâm để chờ đợi xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức vẫn ngày càng dài.

  • Lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

    Chương trình có sự tham dự của khoảng 30.000 người (chưa bao gồm các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành). Nhiều khối lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân cùng đoàn đại biểu quốc tế sẽ góp mặt, tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh đoàn kết và tinh thần hữu nghị.

