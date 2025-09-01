Trực tiếp: Hà Nội không ngủ, người dân háo hức chờ diễu binh, diễu hành A80

Hà Nội đêm nay không ngủ
Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai.
Các tuyến phố trung tâm chật kín người
Lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Chương trình có sự tham dự của khoảng 30.000 người (chưa bao gồm các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành). Nhiều khối lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân cùng đoàn đại biểu quốc tế sẽ góp mặt, tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh đoàn kết và tinh thần hữu nghị.
