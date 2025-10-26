Xác định nhà vô địch giải pickleball AO Smith Open 2025

(VTC News) -

Giải Pickleball AO SMITH Open 2025 diễn ra từ ngày 24/10 với sự tham gia của 700 vận động viên ở 11 nội dung, săn giải thưởng có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Sau 3 ngày tranh tài tại Hà Nội, những nhà vô địch đầu tiên của giải đấu được xác định

Những gương mặt nổi bật như Quang Dương – Bảo Dương, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh,... góp phần tạo nên sức hút của giải đấu. Một số nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Lê, Mỹ Dung, Quang Thắng, những cựu tuyển thủ Việt Nam là Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Thị Ngọc Châm cũng mang đến những pha bóng hấp dẫn.

Một trong những bất ngờ lớn của giải là Quang Dương kết hợp với Xuân Hoà, và cặp đôi Đạt “trố” với Sophia Phương Anh không thể lọt vào trận chung kết nội dung Đôi nam nữ Open.

Ở nội dung này, bộ đôi Bội Ngọc – Văn Phương đã lên ngôi thuyết phục khi đánh bại hai tay vợt mạnh là Đạt “trố” và Sophia Phương Anh tại bán kết và Trần Quang Trường – Liên Ngô ở trận chung kết.

Quang Dương không thể cùng đồng đội vào chung kết nội dung đôi.

Những kết quả này minh chứng về chất lượng chuyên môn của các VĐV dự giải, và cũng cho thấy sự lớn mạnh của Pickleball tại Việt Nam vài năm trở lại đây. Quang Dương trong đêm Glow Pickleball Charity Night cũng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến sự phát triển của Pickleball tại quê hương thời gian qua.

Ở nội dung được quan tâm và thu hút người yêu Pickleball nhiều nhất là Đôi nam Open, tưởng như NHM sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa cặp đôi anh em Quang Dương - Bảo Dương gặp Trương Vinh Hiển – Minh Quân.

Đáng tiếc, trong sự tiếc nuối của rất đông người hâm mộ đến cổ vũ trực tiếp tại sân Happyland, Quang Dương dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, đồng nghĩa chức vô địch nội dung này thuộc về cặp đôi Vinh Hiển – Minh Quân.

Cũng ở nội dung Đôi nam Open, hai VĐV Nguyễn Tiến Tuấn và Lê Văn Tuấn đã giành hạng Ba.

Giải năm nay cũng là sân chơi cho thế hệ VĐV trẻ triển vọng, tiêu biểu là cặp đôi nhỏ tuổi nhất Phương Trang Anh (16 tuổi) và Phạm Ngọc Hà Vy (13 tuổi) thuộc team Jogarbola Vietnam.

Với lối chơi linh hoạt, tự tin và khát khao chinh phục, hai tay vợt trẻ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho thế hệ kế cận đầy năng lượng và tiềm năng của Pickleball Việt Nam.