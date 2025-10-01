AO SMITH Pickleball Open 2025: 700 VĐV tranh giải thưởng 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Giải VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025 chính thức khởi tranh từ ngày 24/10 đến 26/10/2025, tại cụm sân Happyland (139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội). Năm nay, giải đấu quy tụ gần 700 vận động viên trong và ngoài nước, tranh tài ở 11 nội dung thi đấu, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Một số tay vợt nổi tiếng như Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Anh Thắng (được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Anh Chú Pickleball)... cùng những vận động viên trẻ nổi bật cũng tham gia tranh tài. Điều này làm tăng thêm chất lượng và sức hấp dẫn của giải đấu.

Toàn bộ giải A. O. SMITH Pickleball Open 2025 áp dụng Luật thi đấu Pickleball USA, khẳng định uy tín và chuyên môn theo chuẩn quốc tế.

Phó Cục trưởng TDTT Lê Thị Hoàng Yến phát biểu trong lễ công bố giải.

Ông Đinh Đắc Vĩnh – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: “Pickleball là môn thể thao dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng đã thu hút đông đảo người chơi nhờ dễ tiếp cận. Việc VTV phối hợp với TD Media và các đơn vị đối tác, nhà tài trợ tổ chức VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025 với mục tiêu góp phần lan tỏa, phát triển phong trào Pickleball Việt Nam. Bên cạnh đó, BTC giải cũng sẽ tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện ủng hộ Quỹ Tấm lòng Việt – hoạt động nhân văn hướng tới cộng đồng của giải đấu.”

Phát biểu trong buổi lễ, Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhận định phong trào Pickleball tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều giải đấu có sự góp mặt của các VĐV hàng đầu Việt Nam cũng như quốc tế tranh tài.

"Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, sự góp mặt của nhiều VĐV xuất sắc Việt Nam và thế giới, tổ trọng tài điều hành của Cục TDTT Việt Nam sẽ là yếu tố giúp VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025 trở thành giải đấu hấp dẫn, thành công, góp phần phát triển phong trào Pickleball Việt Nam", Bà Lê Thị Hoàng Yến nói.

Không chỉ là nơi tranh tài đỉnh cao, Giải VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025 còn được thiết kế như một lễ hội thể thao đa dạng. Khán giả sẽ được tham gia khu thử thách Pickleball tương tác, khu vui chơi gia đình – trẻ em cùng nhiều hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Đặc biệt, vào tối 25/10/2025, giải đấu sẽ tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện nhằm ủng hộ Quỹ Tấm lòng Việt -đơn vị thực hiện chương trình nhân đạo “Trái tim cho em” do VTV khởi xướng và đồng hành từ năm 2008, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia từ thể thao tới cộng đồng.