Xem lại siêu phẩm mở màn giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Video: Hà Nội 0-1 Phong Phú Hà Nam

Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026 có sự tham dự của 5 đội bóng, gồm: Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên T&T, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về).

Lượt đi của giải diễn ra từ ngày 7/1 đến 20/1/2026 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam; lượt về diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Sân vận động Hà Nam (tỉnh Ninh Bình).

Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng trước Hà Nội.

Ngay sau lễ khai mạc của giải, trận đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Màn đối đầu giữa 2 ứng viên vô địch của giải diễn ra căng thẳng, kịch tính và khó đoán. Hà Nội duy trì sức ép đáng kể nhưng Phong Phú Hà Nam lại là người tạo ra khác biệt từ một khoảnh khắc cá nhân.

Phút 37, Ngân Thị Thanh Hiếu tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Pha dứt điểm của tuyển thủ này quá đẹp mắt và không có cơ hội nào để thủ môn bên phía Hà Nội cản phá.

Sang hiệp 2, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam biết cách tổ chức phòng ngự tốt. Hàng thủ của họ chơi tập trung và không mắc sai lầm nào. Kết quả 1-0 được Phong Phú Hà Nam giữ vững và họ giành 3 điểm trong ngày ra quân.

Ở lượt trận 18h00, Thái Nguyên T&T gặp TP.HCM và đây cũng là cuộc đọ sức diễn ra khó lường. Sau 90 phút giằng co căng thẳng trên sân, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Mỗi đội đều có quyền tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ nhưng 1 điểm là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu.