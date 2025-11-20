Xã làm mất sổ đỏ, 46 hộ dân ở Bắc Ninh chịu cảnh 'treo' đất hơn 2 thập kỷ

(VTC News) -

Hơn 40 hộ dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) phản ánh việc UBND xã Bồng Lai (cũ) làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã được cấp từ năm 2000. Sự việc kéo dài hơn 2 thập kỷ khiến họ không thể vay vốn, sửa chữa nhà cửa hay thực hiện các quyền hợp pháp đối với thửa đất của mình.

Xã làm mất 46 sổ đỏ

Phản ánh với PV Báo Điện tử VTC News, bà Trần Thị Bảy (trú tại phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) cho biết năm 2000, UBND huyện Quế Võ (cũ) hoàn tất việc cấp sổ đỏ cho gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác. Thế nhưng, số sổ đỏ này vẫn chưa được trao đến tay người dân.

“Đến thời điểm hiện tại, 46 hộ gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được sổ đỏ do UBND xã Bồng Lai (cũ) làm thất lạc", bà Bảy bức xúc nói.

Theo bà, người dân nhiều lần lên hỏi và được thông tin rằng cán bộ địa chính trước đây đã tiếp nhận khoảng 46 cuốn sổ đỏ, nhưng toàn bộ số này sau đó bị thất lạc, khiến dân không còn giấy tờ để đối chiếu, làm việc với cơ quan chức năng.

“Chúng tôi đã nộp đầy đủ thuế, hồ sơ từ những năm mua đất. Giờ bảo làm lại, nhưng chúng tôi không còn giấy tờ gì để nộp nữa. Hơn 20 năm đi đòi công lý mà vẫn chưa có kết quả", bà Bảy cho biết thêm.

Các lô đất được mua cùng thời điểm tại khu phố Vũ Dương nhưng nhà có sổ đỏ, nhà không có, dù đóng thuế đầy đủ.

Cùng bức xúc như bà Bảy, ông Mai Hữu Như đề nghị chính quyền làm rõ trách nhiệm trong việc để mất sổ đỏ.

“Làm mất giấy tờ của dân thì phải có người chịu trách nhiệm. Nếu sau này sổ thất lạc bị kẻ xấu lợi dụng, mang đi vay vốn trái phép, ai sẽ đứng ra giải quyết?", ông Như đặt câu hỏi.

Cách nhà ông Như vài căn, nhiều hộ đã bán nhà từ hơn 10 năm trước, được cấp sổ đầy đủ, trong khi gia đình ông bị “kẹt” từ năm 2000.

“Chúng tôi đóng thuế, nộp phí đầy đủ từ ngày xưa để làm sổ. Giờ chính quyền lại yêu cầu nộp hồ sơ làm mới, trong khi chính họ để mất. Vậy trách nhiệm thuộc về ai, tại sao có dữ liệu cũ rồi mà người dân vẫn phải làm lại từ đầu”, ông Như nói thêm.

Nhà cửa xuống cấp nhưng không thể sửa chữa, ông Nguyễn Văn Sơn than thở: “Muốn sửa, muốn mở quán đều phải vay vốn ngân hàng, mà vay thì phải có sổ đỏ. Dân thì đóng thuế đầy đủ, còn quyền lợi thì bị treo. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, việc này là lỗi của chính quyền chứ không phải của dân”.

Ông Trần Đắc Ninh, đại diện một nhóm hộ dân khác, kiến nghị tỉnh Bắc Ninh sớm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan việc làm mất 46 sổ đỏ của dân.

“Nếu sổ đỏ bị mất thật, đề nghị căn cứ vào hồ sơ địa chính và sổ cấp giấy chứng nhận đã ghi rõ trước đây để cấp lại mà không gây phiền hà cho dân”, ông Ninh nói.

Người dân bức xúc khi UBND xã Bồng Lai (cũ) làm mất sổ đỏ suốt 25 năm.

Chính quyền lên tiếng

Ông Lê Đức Kỳ, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai, xác nhận phường đang chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc khoảng 46 hộ dân bị mất sổ đỏ.

Ngày 22/10/2025, UBND phường ban hành văn bản số 330 thông báo kết quả kiểm tra việc giao – nhận sổ đỏ theo Quyết định 3763 của UBND thị xã Quế Võ (cũ).

Kết luận cho thấy: Sổ đỏ đã được ký và ghi vào sổ địa chính từ năm 2000. Toàn bộ số này bị mất trong quá trình giao, nhận và lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ không còn để trao cho hộ dân.

Ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản trả lời UBND phường Bồng Lai.

Văn bản của UBND phường Bồng Lai và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh trả lời người dân khu phố Vũ Dương.

Sở dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT, Mục VIII, phần V Phụ lục I Nghị định 151/2025/NĐ-CP. Theo đó, pháp luật chỉ quy định cấp lại sổ đỏ khi người sử dụng đất đã nhận sổ và khai báo bị mất. Còn trong trường hợp sổ đã ký nhưng cơ quan nhà nước chưa trao cho người dân rồi bị thất lạc, thì chưa có quy định cấp lại.

Sở đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát lại toàn bộ số sổ đỏ đã ký nhưng chưa trao, nếu còn thì phải trao cho dân, nếu không còn, cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận mới theo đúng quy định.

Sự việc 46 hộ dân tại phường Bồng Lai bị mất sổ đỏ từ năm 2000 đang gây bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân suốt hơn 20 năm qua.

Hiện phường Bồng Lai và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đang phối hợp để tìm hướng xử lý.