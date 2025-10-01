Xã Hồng Vân, Hà Nội rà soát, tháo gỡ vướng mắc về nguồn thu thuế năm 2025

(VTC News) -

Ngày 1/10, UBND xã Hồng Vân đã phối hợp với Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội tổ chức hội nghị thực hiện công tác rà soát nguồn thu thuế năm 2025, xây dựng và triển khai kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Hiện nay, việc cập nhật dữ liệu về hộ kinh doanh, theo dõi nguồn thu phát sinh, quản lý các khoản thu ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí và lệ phí… còn gặp nhiều vướng mắc do chưa đầy đủ thông tin hoặc thiếu sự đồng bộ trong hệ thống quản lý.

Việc quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước ổn định, đúng quy định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Đại diện Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội, năm 2025 tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn xã Hồng Vân là 191.506 triệu đồng, lũy kế đến 29/9 đạt là 156.441 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch.

Về các khoản thu từ sử dụng đất, tính đến 31/8/2025 trên địa bàn xã Hồng Vân có 167 điểm thuê đất với 167 hộ thuê đất, tổng số tiền thuế nợ của các hộ thuê đất là 3.246 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội đã trao đổi thẳng thắn, chỉ ra những vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý và thực hiện thu thuế, một số tồn tại vướng mắc như việc cập nhật dữ liệu giữa hệ thống cơ quan thuế với phòng Kinh tế chưa kịp thời, nhiều trường hợp cơ quan thuế đã thu hồi mã số thuế nhưng đăng ký kinh doanh chưa thu hồi do người nộp thuế không đề nghị; việc xác định kinh tế hộ gia đình nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là hộ kinh doanh, dẫn đến số liệu về hộ kinh doanh chênh lệch rất lớn…

Sau khi nghe báo cáo về công tác quản lý thuế trên địa bàn xã, đại diện các phòng, ban chuyên môn của xã Hồng Vân, đại diện các thôn đã đưa ra các ý kiến, những khó khăn đang gặp phải để cùng Thuế cơ sở 19 tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân, đề nghị các phòng, ban chuyên môn, các thôn phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa xã; tuyên truyền và triển khai tích cực hơn nữa về cài đặt ứng dụng Etax Mobile thuận tiện trong việc nộp các loại thuế.

Rà soát, đánh giá toàn diện các nguồn thu năm 2025, phát hiện kịp thời các khoản thu còn tiềm ẩn, chưa được đưa vào diện quản lý, phối hợp thu hồi nợ đọng, đối chiếu cung cấp các dự án, đồng thời rà soát các khoản thu có khả năng hụt thu để xây dựng kế hoạch thu 3 tháng cuối năm, hoàn thành kế hoạch đề ra.