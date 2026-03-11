X thêm tính năng cho phép người dùng chặn AI Grok sửa ảnh

(VTC News) -

Mạng xã hội X bổ sung tùy chọn cho phép người dùng ngăn chặn chatbot trí tuệ nhân tạo Grok chỉnh sửa hình ảnh tải lên nền tảng, nhằm giảm thiểu rủi ro lạm dụng sau hàng loạt vụ việc tạo ảnh nhạy cảm không mong muốn.

Nút chuyển đổi “chặn sửa đổi bởi Grok” trên nền tảng mạng xã hội X. (Ảnh: Reuters)

Tính năng mới xuất hiện trong quy trình đăng tải ảnh trên các ứng dụng X dành cho hệ điều hành iOS. Sau khi chọn hình ảnh muốn đăng, người dùng nhấn biểu tượng bút chì để vào chế độ chỉnh sửa, tiếp tục chọn biểu tượng cờ để mở cài đặt nội dung.

Tại đây, một nút chuyển đổi mang tên “chặn sửa đổi bởi Grok” sẽ hiện ra, với tính năng được mô tả là có thể ngăn Grok can thiệp vào việc chỉnh sửa hình ảnh.

Tuy nhiên, tính năng này chỉ được áp dụng cho bài đăng đơn lẻ, không phải thiết lập mặc định cho toàn bộ tài khoản, và hiện chưa khả dụng đối với phiên bản X trên web hoặc các viết cũ của người dùng mạng xã hội này.

Việc X triển khai tính năng chặn diễn ra trong bối cảnh Grok phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ dư luận quốc tế. Từ đầu năm 2026, công cụ chỉnh sửa ảnh của Grok bị cáo buộc tạo trái phép hàng loạt hình ảnh gợi cảm hoặc tạo ảnh khỏa thân người thật.

Các báo cáo thống kê cho thấy chỉ trong 11 ngày đầu năm, đã có khoảng 3 triệu ảnh thuộc dạng nhạy cảm được Grok khởi tạo, trong đó hơn 23.000 trường hợp liên quan đến trẻ em.

Hiện tượng này nhanh chóng lan rộng thành xu hướng, khiến nhiều người dùng X bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ người nổi tiếng đến dân thường.

Cơ quan quản lý nhiều quốc gia đã vào cuộc mạnh mẽ. Liên minh châu Âu (EU) mở hai cuộc điều tra riêng biệt về khả năng tạo ảnh trái phép của Grok, trong khi hai thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Apple và Google gỡ ứng dụng X khỏi kho ứng dụng vì vi phạm quy định về nội dung khiêu dâm không mong muốn.

Trước sức ép đó, X tuyên bố áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế Grok tạo ảnh người thật mặc đồ hở hang như bikini, đồng thời giới hạn tính năng chỉ dành cho tài khoản trả phí và đe dọa cấm tài khoản vi phạm. Dù vậy, nhiều người dùng vẫn tìm cách vượt rào, khiến vấn đề chưa thực sự được giải quyết triệt để.

Nút chặn mới được xem là bước đi bổ sung của X để tăng quyền kiểm soát người dùng. Tuy nhiên, theo kiểm tra thực tế từ các nguồn công nghệ, tính năng chỉ ngăn chặn việc gắn thẻ Grok trong phần bình luận để yêu cầu chỉnh sửa.

Người khác vẫn có thể lưu ảnh về máy, tải lại rồi sử dụng Grok qua ứng dụng riêng để can thiệp mà không gặp trở ngại.

Do đó, nhiều chuyên gia đánh giá đây chỉ là giải pháp tạm thời, chưa phải biện pháp toàn diện như thiết lập mặc định toàn tài khoản hay gắn nhãn chống chỉnh sửa rõ ràng.