WSJ: Mỹ dùng Claude AI trong chiến dịch tấn công Iran

(VTC News) -

Trong một tiết lộ gây sốc giữa chiến dịch quân sự đang diễn ra của Mỹ và Israel chống lại Iran, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng lực lượng Mỹ ở Trung Đông tiếp tục dựa vào công cụ trí tuệ nhân tạo Claude của Anthropic cho các hoạt động - thậm chí chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cấm hoàn toàn công nghệ của công ty này đối với chính phủ.

Các cuộc tấn công, một phần của Chiến dịch Epic Fury nhắm vào giới lãnh đạo Iran (bao gồm cả cái chết được xác nhận của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 28/2/2026), liên quan đến các bộ chỉ huy trên toàn thế giới, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) trong khu vực.

Theo những người quen thuộc với vấn đề được WSJ trích dẫn, Claude đã được sử dụng tích cực trong giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công, bất chấp chỉ thị của tổng thống được ban hành ngay trước đó.

WSJ cho rằng Mỹ dùng Claude AI trong chiến dịch tấn công Iran sau khi bị ông Trump cấm.

Ngày 27/2/2026, ông Trump chỉ thị tất cả các cơ quan liên bang ngừng ngay lập tức sử dụng các sản phẩm của Anthropic, với thời gian loại bỏ dần trong vòng sáu tháng đối với Lầu Năm Góc do sự tích hợp sâu rộng vào các hệ thống mật.

Bài đăng của ông Trump nêu rõ: “Chúng ta không cần công cụ đó, chúng ta không muốn sử dụng, và sẽ không bao giờ làm ăn với họ nữa!” Động thái này leo thang sau khi Anthropic từ chối dỡ bỏ các hạn chế theo thời hạn do Lầu Năm Góc đặt ra, dẫn đến việc công ty này bị coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.

Mặc dù có lệnh này, nhưng do quán tính hoạt động và các hệ thống nhúng, Claude vẫn hoạt động trong quy trình làm việc của quân đội trong những giờ phút quan trọng trước các cuộc tấn công vào Iran, bao gồm cả trụ sở của ông Khamenei ở Tehran.

Đồng minh Mỹ đánh chặn tên lửa Iran.

Trí tuệ nhân tạo Claude của Anthropic là gì?

Trí tuệ nhân tạo Claude của Anthropic nổi lên như một trong những mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến và tập trung vào đạo đức nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Được phát triển bởi Anthropic, một công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại San Francisco, thành lập vào năm 2021 với cựu giám đốc điều hành của OpenAI, bao gồm Dario Amodei và Daniela Amodei, Claude được thiết kế để trở thành một công cụ AI "hữu ích, trung thực và vô hại" - một triết lý cốt lõi được nhấn mạnh thông qua phương pháp đào tạo “Trí tuệ nhân tạo Hiến pháp” độc đáo của nó.

Các báo cáo gần đây cho rằng Claude được Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng rộng rãi trên cả mạng lưới không mật và mật; được thiết kế để xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, hỗ trợ đánh giá tình báo, xác định mục tiêu và mô phỏng kịch bản chiến đấu.

Vào tháng 2/2026, chính quyền Trump ra lệnh loại bỏ dần Claude vì Anthropic từ chối cho phép công nghệ của họ được sử dụng cho các mục đích quân sự "không hạn chế", cụ thể là từ chối hỗ trợ vũ khí tự động hoặc giám sát hàng loạt.

Các báo cáo chưa được công nhận cho rằng quân đội Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo Claude để hỗ trợ các hoạt động ở Trung Đông, bao gồm các cuộc tấn công vào Iran, chỉ vài giờ sau khi chính quyền Trump ra lệnh cấm công nghệ của công ty này. Cụ thể, theo các báo cáo này, Claude đã được sử dụng để giúp phân tích dữ liệu nhằm xác định mục tiêu và mô phỏng các kịch bản cho hành động quân sự. Trước cuộc tấn công, Claude được cho là đã phân tích dữ liệu công khai để dự báo một khoảng thời gian rủi ro cao cho hành động quân sự vào đầu tháng 3/2026.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh tranh chấp căng thẳng đang diễn ra giữa Lầu Năm Góc và Anthropic liên quan đến các biện pháp bảo vệ an toàn đối với trí tuệ nhân tạo, với việc quân đội lập luận rằng họ cần sử dụng công nghệ này cho "tất cả các mục đích hợp pháp" trong khi Anthropic tìm cách duy trì các hạn chế đối với vũ khí tự động hoàn toàn.