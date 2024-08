Vượt trội về trang bị và chính sách bán hàng, VF 6 áp đảo trong phân khúc B-SUV

(VTC News) -

Hệ thống treo đa liên kết “ăn chơi”

“Hệ thống treo của VF 6 xịn. Ở phân khúc SUV cỡ B, VF 6 là mẫu xe duy nhất sử dụng hệ thống treo đa điểm. Trong khi đó, treo phía trước tương đương các dòng xe ở phân khúc C-SUV”, anh Nguyễn Mạnh Thắng chủ kênh Whatcar cho biết.

Thời điểm VinFast VF 6 được tung ra thị trường Việt Nam, hệ thống treo đa điểm phía sau là trang bị được đánh giá vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Thậm chí, khách hàng Việt trước đây phải chi thêm tiền mua xe ở phân khúc cao hơn để có thể sở hữu trang bị cơ khí này.

Được phát triển từ hệ thống treo tay đòn kép, với kết cấu phức tạp gồm nhiều thanh điều hướng khác nhau, các mẫu xe trang bị hệ thống cơ khí này thường mang đến cảm giác êm ái, ổn định, dập tắt giao động nhanh. Nhờ đó, người lái cũng như hành khách sẽ không cảm thấy mệt mỏi dù đi những hành trình dài, địa hình xấu.

Tuy nhiên chi phí cho chi tiết này thường ở mức cao nên ít nhà sản xuất lựa chọn để trang bị cho xe ở phân khúc phổ thông. Đó là lý do VF 6 ngay từ khi ra mắt đã tạo ra sự khác biệt và được lòng khách hàng Việt.

“Hệ thống treo sau đa điểm của VF 6 thật sự rất ăn chơi trong phân khúc. Trang bị này rất đáng tiền”, reviewer của kênh Autopro nhận xét.

VF 6 - giá trị về an toàn, cảm giác lái, sức mạnh động cơ vượt mong đợi

Ngoài kết cấu được đánh giá cao, VF 6 còn nhận nhiều lời khen về loạt trang bị vượt tầm giá. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) còn mang đến sự an toàn gần như tuyệt đối cho chủ xe.

“Gói an toàn ADAS, hệ thống khung gầm của của VF 6 nói riêng và xe VinFast nói chung mang lại cảm giác yên tâm rất cao. Các tính năng an toàn đã không ít lần cứu tôi”, anh Trần Nghĩa, chủ xe VF 6 Plus nói.

Với việc trang bị gói ADAS gồm hàng loạt tính năng nổi bật như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn… VF 6 trở thành lựa chọn của rất nhiều hành khách, nhất là những khách hàng gia đình cấp tiến.

“Trong tầm giá và trong phân khúc, VF 6 Plus vẫn là một món hời. Những giá trị về an toàn, cảm giác lái, sức mạnh động cơ đều vượt mong đợi”, anh Nghĩa cho biết thêm.

Ngoài ra, B-SUV của VinFast cũng nhận nhiều lời khen về kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế bắt mắt và sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. So sánh những yếu tố này trong phân khúc SUV cỡ B hiện tại, VF 6 S hay VF 6 Plus đều vượt trội hơn hẳn. “Tôi lái nhiều dòng xe rồi, VF 6 có thể nói là linh hoạt vô đối trong phân khúc”, anh Trần Nghĩa nhận xét.

Bên cạnh đó, B-SUV của VinFast còn giúp chủ xe tiết kiệm hàng loạt chi phí nuôi xe hàng tháng. Theo chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai Xanh”, các chủ xe VinFast được miễn phí sạc pin tại trạm đến hết 1/7/2025, tương đương việc chủ xe tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Hơn thế nữa, chi phí sở hữu VF 6 cũng đang đặc biệt tốt trong giai đoạn từ 20/8 đến hết 30/11 khi VinFast áp dụng mức giá đặc biệt, thấp hơn đến 6% so với trước đó, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Khách mua VF 6 bởi thế sẽ được hưởng lợi tới 53 triệu đồng - số tiền không nhỏ với nhiều chủ xe. Chủ xe cũng sẽ đồng thời nhận thêm 10 triệu đồng để chi tiêu trong thẻ VinClub - chương trình khách hàng thân thiết độc quyền của Tập đoàn Vingroup và đối tác.

Bên cạnh đó, các dòng xe điện hiện còn được miễn phí lệ phí đăng ký trước bạ theo chính sách chung của Chính phủ. Bởi vậy, khách hàng mua xe trong giai đoạn này đang hưởng lợi chồng lợi, nhất là khi so với các dòng xe xăng, dầu trên thị trường.