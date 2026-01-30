Vượt khoảng cách 2.000 km, đôi bạn trẻ cùng tiến vào chung kết Tiếng nói Xanh

(VTC News) -

Biến khoảng cách gần 2.000 km thành lợi thế độc đáo

Cơ duyên gặp gỡ của hai bạn trẻ sinh năm 2010, Lã Tiến Minh (THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Ninh) và Trần Duy Đan (THPT Khánh Lâm, Cà Mau), đến từ chương trình Quốc hội Trẻ em lần thứ hai.

Tiến Minh nhớ lại: “Bản thân em là một người yêu thích tranh biện, thích đào sâu các vấn đề và đặc biệt quan tâm tới những câu chuyện môi trường, việc phát triển bền vững trong bối cảnh hiện tại. Khi biết đến Tiếng nói Xanh, em nghĩ ngay tới Duy Đan vì cho rằng, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là một diễn đàn để học sinh chúng em lên tiếng bằng trách nhiệm và hành động của mình”.

Từ những người bạn quen biết trước đó, Lã Tiến Minh (Bắc Ninh) và Trần Duy Đan (Cà Mau) lần đầu tiên trở thành đồng đội khi bước vào hành trình tại Tiếng nói Xanh. (Ảnh: BTC)

Chính sự đồng điệu ấy đã giúp cả hai biến khoảng cách địa lý gần 2.000 km thành lợi thế. “Việc hai đứa ở hai đầu đất nước Bắc Ninh và Cà Mau với những điều kiện sống và thách thức môi trường khác nhau tưởng là bất lợi, thực tế lại tạo ra lợi thế, giúp đội em nhìn vấn đề một cách toàn diện hơn. Từ vùng đô thị đến vùng sông nước, từ trung tâm đến địa bàn xa xôi”, Tiến Minh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, hành trình làm việc nhóm online suốt nhiều tháng không hề dễ dàng. Hai bạn trẻ phải đối mặt với những khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề và lịch trình sinh hoạt không đồng đều. Tiến Minh thừa nhận: “Khó khăn lớn nhất của chúng em không nằm ở khoảng cách địa lý, mà nằm ở việc làm sao để hai cách tiếp cận rất khác nhau có thể hội tụ trong cùng một tư duy hệ thống. Nếu không đủ kiên nhẫn, em nhận thấy rằng, hai hướng này rất dễ không gặp nhau”.

Dù vậy, Duy Đan khẳng định, cả hai chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc. “Một trong những động lực để vượt qua thách thức chính là em muốn gặp lại đồng đội ở các vòng thi trực tiếp”, Duy Đan chia sẻ.

Kỳ vọng một giải pháp y tế xanh có thể triển khai vào đời sống

Chính khoảng cách địa lý với đặc thù nơi mình sinh ra, lớn lên, đã giúp Tiến Minh và Duy Đan có góc nhìn cân bằng hơn cho ý tưởng về y tế xanh mà cả hai đều quan tâm. Từ Bắc Ninh, Tiến Minh quan tâm về tính chuẩn hóa, đo lường hiệu quả và khả năng mở rộng. “Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu địa phương nhưng cần trở thành mô hình thích ứng được với nhiều bối cảnh, phù hợp định hướng y tế xanh ở quy mô rộng”, Minh cho biết.

Trong khi đó, từ Cà Mau, Duy Đan bổ sung góc nhìn thực tế: “Vùng em rộng, nhiều sông nước, tiếp cận y tế khó khăn. Em ưu tiên giải pháp linh hoạt, triển khai từ xa, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, hiệu quả ở nơi hạ tầng chưa đồng đều”.

Trước thềm chung kết, cả hai thể hiện quyết tâm rõ rệt. Tiến Minh khẳng định: “Lúc này, đội không tập trung làm ý tưởng mới mẻ hơn, mà làm cho nó rõ ràng, thuyết phục hơn. Chúng em muốn trình bày một giải pháp đã được cân nhắc rủi ro và khả năng triển khai thực tế. Chung kết không phải nơi phô diễn, mà là nơi khẳng định lập trường”.

Duy Đan chia sẻ thêm: “Đây là chặng cuối nên phần trình bày cần cho thấy giải pháp đủ bản lĩnh để bước ra khỏi khuôn khổ cuộc thi, đủ khả thi để triển khai vào đời sống. Em kỳ vọng đây sẽ là mô hình y tế bền vững, nhân rộng được, giúp giảm tải hệ thống y tế và bảo vệ hệ sinh thái như ở Cà Mau”.

Dù không thuận lợi về khoảng cách địa lý, Tiến Minh và Duy Đan vẫn giữ được kết nối và thấu hiểu để có sự phối hợp ăn ý trong hành trình chinh phục cuộc thi Tiếng nói Xanh. (Ảnh: BTC)

Từ mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống đến mũi đất thiêng liêng tận cùng của Tổ quốc, Tiến Minh và Duy Đan đã chứng minh tiếng nói của người trẻ có thể vượt qua mọi rào cản để tạo ra những thay đổi ý nghĩa. Chung kết Tiếng nói Xanh không chỉ là đích đến của đội “White Heart”, mà còn là cơ hội để một giải pháp y tế xanh được công nhận, lan tỏa, góp phần xây dựng một Việt Nam bền vững hơn. Phần trình bày của hai bạn trẻ hứa hẹn mang lại nhiều dấu ấn tại mùa thi thứ 3 này.