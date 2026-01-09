Vượt 8.000 km học võ Trung Quốc, luyện công 9 tiếng mỗi ngày vì mê Lý Liên Kiệt

(VTC News) -

Video: Võ sư Tristan biểu diễn võ thuật

Tại Trung tâm huấn luyện võ thuật Đức Thượng, huyện Uy Viễn, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, một chàng trai trẻ người Anh mặc võ phục, động tác nhanh nhẹn đang tập Thái Cực Quyền. Trong từng chiêu từng thức, sức mạnh và vẻ đẹp của võ thuật phương Đông hiện lên rõ nét. Chàng trai này tên là Tristan David. Theo thông tin từ tài khoản mạng xã hội, Tristan David tới từ Cobham, Surrey (Anh).

Tristan David học võ thuật ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Năm 2023, anh đã vượt hơn 8.000 km, băng qua núi non, sông hồ và biển cả, từ London (Anh) đến Tứ Xuyên (Trung Quốc), chỉ để thực hiện giấc mơ võ thuật Trung Hoa.

“Lúc nhỏ, bố tôi thường cho tôi xem phim võ thuật Trung Quốc. Những màn đao quang kiếm ảnh, phi thân trên mái nhà khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ diệu”, Tristan chia sẻ.

Chịu ảnh hưởng từ các ngôi sao võ thuật Trung Quốc như Lý Liên Kiệt, Thành Long, từ khi còn bé Tristan đã nhen nhóm trong lòng khát vọng học võ. Đến năm 2023, ở độ tuổi ngoài 20, với sự ủng hộ của gia đình, anh lên đường tới thị trấn nhỏ Uy Viễn ở miền nam Tứ Xuyên để bái sư học nghệ, mở ra “cuộc đời võ hiệp” của riêng mình.

Tristan David tập luyện võ thuật 9 tiếng/ngày.

Nói về lý do chọn Uy Viễn làm điểm khởi đầu cho sự nghiệp võ thuật, Tristan nhớ lại rằng trong quá trình tìm kiếm trên mạng những nơi có thể học võ, anh quen một du học sinh Italy đang theo học tại Đại học Thể thao Thành Đô. Người bạn này đã giới thiệu Uy Viễn cho anh – bước đi đầu tiên mở ra hành trình võ thuật của Tristan.

Sau khi đến Uy Viễn, mỗi ngày Tristan tập luyện cường độ cao 9 tiếng. Chỉ trong một năm rưỡi, anh đã nắm vững Trường Quyền, Vịnh Xuân Quyền cùng nhiều nội dung võ thuật thi đấu khác, đồng thời không ngừng củng cố nền tảng cơ bản. Huấn luyện viên của Tristan, Tiêu Nghiêu Tài, nhận xét: “Cậu ấy là một học trò có thiên phú rất cao trong việc học võ. Cậu ấy đặc biệt yêu võ thuật, chịu khó đào sâu, nên tiến bộ rất nhanh”.

Bản thân Tristan thì nói: “Võ thuật giống như trồng cây! Một hai ngày không thấy thay đổi, nhưng qua một năm sẽ thành rừng”.

Tristan còn học thư pháp

Anh dùng chính câu nói mới học được bằng phương ngữ Tứ Xuyên để ví von quá trình học tập và thành quả rèn luyện của mình. Chỉ trong một câu ngắn gọn ấy, đã toát lên hành trình bền bỉ không ngừng, sự tích lũy vững chắc của kết quả, cũng như triết lý mà Tristan cảm nhận được thông qua võ thuật.

Thế nhưng, cách đây hơn một năm rưỡi, chàng học trò mới đến này vẫn là người bất đồng ngôn ngữ, phải dựa vào phần mềm dịch để giao tiếp. Nhờ tình yêu với võ thuật cùng sự hỗ trợ của huấn luyện viên và bạn bè, Tristan không chỉ tiến bộ không ngừng về chuyên môn võ thuật, mà trình độ tiếng Trung cũng dần dần được nâng cao một cách vững chắc.

Tristan tham dự Đại hội Truyền thừa Văn hóa Võ thuật Nga Mi lần thứ II

Không chỉ dừng lại ở đó, hành trình đến Trung Quốc học võ vừa là chuyến đi xa để hiện thực hóa ước mơ, vừa giúp chàng trai trẻ người Anh tiếp xúc với văn hóa nơi đây. Võ thuật đã mở cánh cửa văn hóa Trung Quốc cho Tristan. Sau khi hòa nhập vào đời sống và văn hóa bản địa, anh còn học kinh kịch Tứ Xuyên, trà đạo, thư pháp…

Tháng 4/2025, Tristan đã tham dự Đại hội Truyền thừa Văn hóa Võ thuật Nga Mi lần thứ II với tư cách là vận động viên của đơn vị Võ thuật Đức Thượng (Uy Viễn). Sự có mặt của 1 võ sinh nước ngoài như Tristan là điều thú vị với đại hội võ thuật Nga Mi lần đó.

Tristan đã học nhiều môn võ truyền thống của Trung Quốc

Theo kế hoạch, Tristan sẽ tới Đại học Thể thao Thành Đô để bắt đầu chặng đường luyện võ mới. Anh cũng mở tài khoản mạng xã hội đăng tải những video ngắn, tự biến mình thành cây cầu kết nối, đưa võ thuật Trung Hoa mà mình yêu mến lan tỏa ra thế giới qua màn hình.

Tuy nhiên, tại Uy Viễn (Tứ Xuyên), không chỉ có một Tristan. Huyện Uy Viễn đặc biệt chú trọng phát triển giáo dục võ thuật cho thanh thiếu niên. Riêng tại Trung tâm huấn luyện võ thuật Đức Thượng – nơi Tristan theo học – đã lần lượt đào tạo gần 100 học viên quốc tế đến từ 15 quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Pháp…

Ngoài ra, tại ba trường thể thao nghiệp dư của huyện Uy Viễn, những người yêu võ thuật từ khắp Trung Quốc và thế giới đã tìm đến đây bái sư học nghệ. Hàng nghìn học viên đã bước ra từ nơi này để tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình.