Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'

(VTC News) -

Sau 6 ngày công chiếu, doanh thu phim Mang mẹ đi bỏvượt mốc 100 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Không chỉ tạo tiếng vang trong nước, phim còn thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế khi được các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc như SBS, MBC, KBS... đồng loạt đưa tin.

Không truyền thông quá rầm rộ, vậy điều gì đã giúp Mang mẹ đi bỏ thu hút khán giả đến vậy?

"Đánh trúng" tâm lý khán giả Việt

Mang mẹ đi bỏ là dự án hợp tác Việt - Hàn do đạo diễn Mo Hong Jin cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Phim khắc họa hành trình đầy cảm xúc của người con trai khi chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer.

Thông qua câu chuyện mẫu tử sâu sắc, Mang mẹ đi bỏ truyền tải thông điệp mạnh mẽ về giá trị của gia đình, đồng thời mở rộng ra các khía cạnh tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung phim dễ chạm tới khán giả.

Về nội dung, câu chuyện trong phim dễ chạm đến trái tim khán giả khi khắc họa tình mẫu tử. Đây là thế mạnh của điện ảnh Hàn và Việt trong nhiều năm qua.

Trong phim, góc nhìn của Hoan đại diện cho những người con trong xã hội hiện đại đang gồng mình trước trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già. Nhân vật được mô tả có cái tôi lớn, sống nội tâm, luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh dù cuộc sống rất khó khăn.

Đạo diễn không dùng lời thoại kịch tính hay triết lý nặng nề, thay vào đó để Hoan bộc bạch một cách mộc mạc nhưng mang tính "sát thương".

Trước đó, thông qua trailer và các hình ảnh hậu trường, khán giả đã xúc động với nhiều cảnh quay về tình mẫu tử trong phim. Dự án đánh trúng tâm lý của người Việt hướng về gia đình.

Dàn diễn viên bảo chứng phòng vé

Mang mẹ đi bỏ có sự tham gia của bộ đôi "diễn viên trăm tỷ" Hồng Đào và Tuấn Trần. Trong phim, Hồng Đào và Tuấn Trần trong vai mẹ Hạnh và Hoan có nhiều phân đoạn đắt giá lấy nước mắt người xem.

Hai diễn viên trong lần thứ 2 đóng vai mẹ con tiếp tục có thêm một tác phẩm ấn tượng sau Mai - phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực.

Trong Mang mẹ đi bỏ, cả Tuấn Trần và Hồng Đào đều có sự ăn ý, diễn xuất chân thực, mang lại cảm xúc cho người xem. Hồng Đào từng tiết lộ chị đã tìm hiểu rất kỹ về những người mắc bệnh Alzheimer để diễn xuất cho phù hợp. Sự chuẩn bị kỹ cho vai diễn cũng phần nào giúp nữ diễn viên chinh phục khán giả.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ như Vinh Râu, Lâm Mỹ Dạ, Hải Triều... cũng làm giảm sự căng thẳng của bộ phim ở các mảng miếng hài và được khán giả đón nhận.

Cái lạ khi người Hàn kể chuyện Việt

Đứng sau thành công của bộ phim là đạo diễn Mo Hong Jin. Anh là chủ nhân tác phẩm "đẫm nước mắt" - Điều ước cuối của tù nhân 2037 vào năm 2022. Bộ phim từng đoạt doanh thu 1 triệu USD toàn cầu nhờ câu chuyện nhân văn. Với bộ phim này, anh cũng từng nhận đề cử "Đạo diễn mới xuất sắc nhất" tại giải Chuông vàng của Hàn.

Đạo diễn từng chia sẻ anh ấp ủ dự án về đề tài gia đình và Mang mẹ đi bỏ là bước ngoặt mới trong sự nghiệp.Khi anh quyết định thực hiện với dàn diễn viên Việt, trong khi phần kịch bản được trau chuốt làm sao cho hài hòa cả văn hóa Việt lẫn Hàn.

Đạo diễn Mo Hong-jin (đội mũ đen) cùng ê-kíp và 2 diễn viên chính.

Trong phim có nhiều yếu tố chỉ có ở Việt Nam được đạo diễn làm điểm nhấn nổi bật. Trong đó có việc sáng tác phần tiếng rao dành cho nghề cắt tóc dạo của Hoan. Tiếng rao không chỉ khắc họa đời sống đường phố của người lao động mà còn góp phần tạo "hơi thở" cho tác phẩm.

Ngoài ra, việc sử dụng ca khúc Lệ đá (Trần Trịnh - Hà Huyền Chi) là bài hát xuyên suốt trong phim cũng tạo nhiều cảm xúc. Giai điệu ngọt ngào, ca từ giàu tính thơ, có phần phù hợp với câu chuyện xoay quanh nhân vật chính. Đây là lựa chọn xuất sắc cho Mang mẹ đi bỏ giúp hồn Việt tỏa sáng trong một phim từ bàn tay đạo diễn Hàn.

Sự xuất hiện của 2 tài tử Hàn Quốc nổi tiếng

Một điểm của Mang mẹ đi bỏ thu hút khán giả Việt Nam chính là sự góp mặt của tài tử Jung Il-woo. Trong suốt quá trình quảng bá phim, anh góp phần đáng kể vào việc gia tăng độ nhận diện của phim đối với khán giả.

Sau buổi công chiếu dành cho truyền thông và nghệ sĩ, Jung Il-woo tiếp tục đồng hành cùng phim qua hàng loạt hoạt động nổi bật như cinetour, suất chiếu đặc biệt dành cho người hâm mộ, cùng nhiều sự kiện truyền thông khác.

Hai tài tử Hàn Quốc xuất hiện trong "Mang mẹ đi bỏ".

Ngoài ra, sự xuất hiện bất ngờ của Go Kyung-pyo trong vai diễn khách mời đặc biệt đã khiến không ít khán giả ngạc nhiên và xúc động. Dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, nhưng tài tử Hàn này đã chinh phục người xem bằng ánh mắt chất chứa cảm xúc, góp phần mang đến một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất của bộ phim.

Điểm trừ đáng tiếc

Bên cạnh những điểm cộng, Mang mẹ đi bỏ vẫn có điểm trừ. Theo đó, phim làm tốt ở nửa chặng đầu nhưng càng về cuối nhịp phim bị lê thê, tình huống xử lý chưa gãy gọn. Ngoài ra, một số chi tiết bị cho là vô lý hay hạn chế ở kịch bản.

Tình tiết phim chưa đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào, xúc động so với kỳ vọng ban đầu. Cái kết cũng gây ít nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Một số khán giả cho rằng nếu phim giải quyết được tình huống này thì sẽ trọn vẹn hơn.