Công ty của Sơn Tùng M-TP phản hồi thông tin bị cưỡng chế thuế gần nửa tỷ đồng

(VTC News) -

Đội Thuế Cơ sở 1 TP.HCM, thuộc Thuế TP.HCM ban hành 4 quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment, mỗi quyết định áp dụng số tiền 118,7 triệu đồng. Biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này.

Các quyết định có hiệu lực từ 26/6-25/7, thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty M-TP Entertainment cho biết công ty khẳng định đã thực hiện nghĩa vụ đầy đủ nghĩa vụ thuế. Sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính.

Hiện tại, công ty đang làm việc với cơ quan thuế để khắc phục sự chênh lệch kỹ thuật này. Phía Sơn Tùng M-TP cho biết có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Công ty TNHH M-TP Entertainment do ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Sơn Tùng lập công ty sau khi tách ra hoạt động độc lập, kết thúc quãng thời gian cộng tác cùng “ông bầu” Quang Huy.

Sơn Tùng M-TP, tên thật Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình, nổi lên từ ca khúc Cơn mưa ngang qua ra mắt tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP.HCM và được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt.

Anh ghi dấu ấn với hàng loạt hit như Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh và từng tham gia phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (2015) của đạo diễn Quang Huy, đạt doanh thu 60 tỷ đồng.