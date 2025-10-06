Vùng biển Ninh Bình tan hoang sau bão lũ

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Trung Hiếu, Bí thư xã Rạng Đông (Tỉnh Ninh Bình) cho biết việc sạt lở khu vực bờ kè đã diễn ra từ nhiều năm nay do việc thay đổi dòng chảy. Cơn bão vừa rồi làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. "Đợt vừa rồi nước biển tràn bờ, gây ra tình trạng ngập và thiệt hại cho một số hộ nuôi trồng thủy hải sản ở phía trong bờ kè. Lốc xoáy cũng khiến một số ngôi nhà tại xã Rạng Đông bị hư hại và 5 người bị thương."-ông Hiếu thông tin thêm.