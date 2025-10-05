Công an lội ruộng giúp dân gặt lúa 'chạy bão' Matmo

Qua công tác nắm tình hình tại cơ sở, Công an xã Thái Ninh nhận thấy nhiều hộ dân ở địa bàn có ruộng lúa đổ ngã do gió bão số 10 gây ra nhưng do lúa chưa chín, diện tích lúa bị gãy đổ khá lớn nên không thể gặt bằng máy, trong khi đó lại thiếu nhân lực lao động nên không thể tự thu hoạch.