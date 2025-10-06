Vùng 2 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

(VTC News) -

Từ ngày 1-5/10, Vùng 2 Hải quân tổ chức huấn luyện, kiểm tra K3, K4 trên biển; huấn luyện hiệp đồng, đối kháng; thả thủy lôi, bắn đạn thật và bắn các loại vũ khí khác lần 2 năm 2025 cho các đơn vị tàu trực thuộc Vùng 2.

Tàu pháo của Lữ đoàn 167 thực hiện bắn máy bay bay thấp ban ngày.

Để phục vụ tốt quá trình kiểm tra bắn đạn thật, thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lịch điều hành huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, đúng, đủ thời gian; tổ chức phối hợp, hiệp đồng, chỉ thị mục tiêu chặt chẽ giữa các đơn vị; tổ chức huấn luyện bổ sung, kiểm tra chặt chẽ tình trạng trang bị kỹ thuật, tổ chức tiếp nhận, bảo quản các loại vũ khí, đạn bảo đảm an toàn.

Tàu lữ đoàn 171 vào tuyến bắn mục tiêu di động ban đêm.

Các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân tham gia triển khai hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị sát yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cổ động, động viên tinh thần bộ đội; bảo đảm kịp thời, đúng, đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật; vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền được duy trì hoạt động đồng bộ, bảo đảm tốt nhất các mặt cho nhiệm vụ bắn đạn thật lần 2 năm 2025 trên biển.

Huấn luyện vận động đội hình hàng ngang ở Lữ đoàn 171.

Đội ngũ cán bộ tàu, cán bộ ngành và đội ngũ nhân viên chuyên môn có năng lực tốt, trách nhiệm cao, đoàn kết, gắn bó quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ trình độ chuyên môn tốt, được huấn luyện bài bản, có thể sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật được giao.

Thượng tá Phạm Văn Sơn, Phó Tư lệnh Vùng trao hoa bắn giỏi cho kịp bắn trên Tàu 13, Lữ đoàn 171.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn; trình độ chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ tàu; thao tác sử dụng vũ khí của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ theo các tình huống kịp thời, chính xác, hoàn thành tốt các bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Khẩu đội 12 ly 7 của Tàu Trường Sa 10 thực hiện bài bắn đối không.

Song song là thực hiện các bài bắn: 4c, 4d, 5a, 5b, bắn chiến đấu biên đội tàu pháo, bắn vũ khí bộ binh ban ngày và ban đêm, thả thủy lôi ban đêm... với kết quả 100% khá giỏi. Các đơn vị cũng tăng cường tổ chức huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, huấn luyện đối kháng, chỉ thị mục tiêu, luyện tập đội hình, cùng nhiều tình huống được đặt ra để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sức chịu đựng và khả năng xử trí tình huống của bộ đội.

Khẩu đội DKZ Tàu Trường Sa 06 thực hiện bài bắn mục tiêu mặt nước.

Thủ trưởng Lữ đoàn 167 biểu dương cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành nội dung bắn đạn thật.