Quân chủng Hải quân khai mạc hội thi đánh giá năng lực cán bộ

(VTC News) -

Hội thi năm nay quy tụ 108 thí sinh tại các đơn vị trực thuộc Quân chủng, trong đó có 62 cán bộ là hải đội trưởng, chính trị viên hải đội tàu chiến đấu, tàu vận tải; 46 cán bộ là tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn binh chủng hợp thành, tăng - thiết giáp.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi.

Nội dung thi toàn diện trên các mặt công tác: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật. Hải đội trưởng thi 9 môn (tăng 2 môn so với hội thi năm 2022), chính trị viên hải đội thi 7 môn (tăng 1 môn so với hội thi năm 2022), tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn thi 5 môn.

Phần thi nhận thức bao gồm thi trắc nghiệm (100% thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính) và tự luận. Thi thực hành gồm: Xây dựng, báo cáo kế hoạch chiến đấu trước đảng ủy; xây dựng kế hoạch huấn luyện tuần; giải bài toán vận động; giải mã 1 bản điện bằng mật ngữ chỉ huy; điều lệnh đội ngũ, bơi cự ly 200m và bắn súng K54.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 108 cán bộ đến từ các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.

Tại lễ khai mạc, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh, hội thi là dịp để đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo và là tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn chủ chốt của quân chủng.

Tư lệnh Hải quân đề nghị các thí sinh dự thi cần đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chuấn bị chu đáo, bình tĩnh, tự tin, nêu cao tình đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân cùng các thí sinh chụp hình lưu niệm trước khi bước vào hội thi.

Đối với lực lượng bảo đảm, phục vụ phải triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong tổ chức thi bơi và thực hành bắn súng K54.

Theo kế hoạch, hội thi sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18/9.